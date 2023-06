OTTAWA, ON, le 26 juin 2023 /CNW/ - Les pompiers risquent leurs vies chaque jour pour protéger les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada reconnaît leur incroyable travail en vue de protéger nos communautés et continue de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces premiers intervenants lorsqu'ils travaillent à sauver des vies.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, se réjouit de la sanction royale du projet de loi C-224 - Loi concernant l'élaboration d'un cadre national sur la prévention et le traitement de cancers liés à la lutte contre les incendies, qui a été présenté par Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne.

Grâce au projet de loi C-224, à compter de l'an prochain, le mois de janvier sera désigné « Mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers » dans l'ensemble du Canada. Cette importante déclaration augmentera la sensibilisation aux cancers associés à la lutte contre les incendies et aux pratiques exemplaires pour la prévention de ces cancers.

La sanction royale du projet de loi C-224 s'appuie sur les engagements à mettre en œuvre un plan d'action pour protéger les Canadiennes et les Canadiens, y compris les pompiers, contre l'exposition aux produits ignifuges toxiques qui se trouvent dans certains produits ménagers. Cela permet aussi l'expansion du Plan d'action du gouvernement du Canada, annoncé en août 2021, de façon à protéger les pompiers contre les substances chimiques nocives libérées lors d'incendies résidentiels.

Santé Canada élaborera un cadre national qui accroît la sensibilisation aux cancers associés à la lutte contre les incendies et appuie l'amélioration de l'accès des pompiers aux services de prévention et de traitement du cancer. Un cadre national sera élaboré au fil de la prochaine année en vue de fournir aux intervenants une orientation commune pour aborder le cancer chez les pompiers.

Le projet de loi C-224 permet en particulier à Santé Canada d'appuyer des recherches utiles sur le lien entre certains types de cancers et la lutte contre les incendies, puis de favoriser la recherche et d'améliorer la collecte de données sur la prévention et le traitement des cancers associés à la lutte contre les incendies.

Santé Canada mobilise des intervenants pour guider l'élaboration du cadre national et travaillera avec toutes les parties en cause afin de mieux protéger les pompiers dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les pompiers risquent leurs vies tous les jours pour protéger la population, et grâce à ce projet de loi, nous prenons une mesure additionnelle pour les protéger eux aussi. L'élaboration d'un cadre national permettra de sensibiliser le public, de promouvoir la recherche et d'améliorer la prévention et le traitement des cancers liés à la lutte contre les incendies. Nous nous réjouissons de la sanction royale du projet de loi C-224 et nous remercions la députée Romanado pour son travail acharné et son leadership dans la défense de ce projet de loi. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Au Canada, le cancer est responsable de plus de 85 % des décès de pompiers liés à leurs fonctions. La sensibilisation, l'éducation et l'échange d'information sont essentiels à la prévention et au dépistage précoce des cancers liés à la lutte contre les incendies. Ce projet de loi se traduit par des mesures concrètes visant à mieux protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour nous protéger. Le fait qu'il ait été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes et au Sénat témoigne de la haute estime que notre pays porte à ses pompiers et au travail essentiel qu'ils accomplissent. »

Sherry Romanado

Leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

Députée de Longueuil--Charles-LeMoyne

Faits en bref

Selon les estimations, il y aurait 32 000 pompiers professionnels et 100 000 pompiers volontaires dans l'ensemble du Canada .

. En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé la lutte contre les incendies parmi les agents reconnus cancérogènes pour les humains.

De 2005 à 2016, un cancer était en cause dans 86 % des demandes d'indemnisation à la suite d'un décès associé au travail.



Les pompiers ont un risque de diagnostic de cancer 9 % plus élevé, et un risque de décès par cancer 14 % plus élevé, que les membres du grand public.

Dans le contexte du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada a évalué plus de 150 produits ignifuges. Il a conclu qu'il y a des préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement pour environ 35 d'entre eux. Des mesures sont en place pour limiter ou atténuer les risques de 23 de ces substances; des plans seront annoncés et mis en place sous peu pour les 12 autres.

Le gouvernement du Canada annonce un plan d'action pour protéger les pompiers contre les produits chimiques nocifs

