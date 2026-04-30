De nouvelles expériences à découvrir cet été au parc Jean-Drapeau

La Buvette des Floralies, les Rendez-vous gourmands et la Tour de Lévis au cœur d'une saison renouvelée

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Plus que jamais, le parc Jean-Drapeau s'affirme comme une destination incontournable pour profiter pleinement de l'été à Montréal, avec une programmation haute en couleur et des nouvelles expériences qui redéfinissent la façon d'explorer ses îles et ses grands secteurs. De la Buvette des Floralies aux Rendez-vous Gourmands, en passant par la Tour de Lévis et ses heures d'ouverture prolongées, le Parc propose une offre renouvelée, entre découvertes gourmandes, culturelles et sportives. Cette saison s'inscrit d'ailleurs dans le contexte du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, dont la programmation complète sera dévoilée sous peu.

Dans les Jardins des Floralies (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau) Le Cinéma flottant au Complexe aquatique (Groupe CNW/Société du parc Jean-Drapeau)

Le secteur des Jardins des Floralies

Grande nouveauté cet été sur l'île Notre-Dame : l'arrivée de la Buvette des Floralies, un nouvel espace gourmand développé en collaboration avec Les Survenants et conçu comme le lieu de rencontre par excellence au cœur des Jardins.

Avec sa grande terrasse pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, la Buvette des Floralies invite les visiteurs à prendre un verre et à profiter d'une offre alimentaire estivale, comprenant des paniers pique-nique. Tout au long de la saison, l'espace accueillera Les Beaux dimanches, une programmation culturelle variée qui se transformera au fil des semaines et des envies. Chaque dimanche, prestations musicales, ateliers créatifs et marchés d'art se succéderont pour transformer la Buvette en un véritable carrefour de découvertes.

À deux pas, les Mosaïcultures déploient leurs milliers de fleurs et plantes dans un parcours artistique à ciel ouvert. Ayant attiré plus de 600 000 visiteurs l'été dernier, La Terre Mère, L'homme qui plantait des arbres et les six paires de YY sont des œuvres horticoles monumentales qui invitent à la réflexion et à l'émerveillement. Pour découvrir le secteur autrement, il est également possible de louer des embarcations nautiques, comme des pédalos et des kayaks, afin de parcourir les canaux qui sillonnent les Jardins. Une façon unique de découvrir le Parc au fil de l'eau.

À la fin de l'été, le site se transformera pour accueillir sous une toute nouvelle formule les Rendez-vous Gourmands, un événement signature du Parc qui se déploiera pour la première fois sur plusieurs fins de semaine thématiques tout au long du mois de septembre. Des chefs et cheffes de talent se partageront ce terrain de jeu, incluant Paul Toussaint et Yohann Van Den Berg. Une nouvelle mouture qui prolonge l'été et qui transforme le Parc en véritable destination gourmande, permettant de mettre en valeur la créativité et la diversité de la scène culinaire montréalaise.

Le secteur du Mont Boullé

Entièrement revitalisé, le secteur du mont Boullé offre un immense terrain de jeu en pleine nature, avec un vaste réseau de sentiers et de nombreux trésors cachés à découvrir.

Facilement repérable, la Tour de Lévis invite les visiteurs à gravir ses 157 marches pour profiter d'une vue à 360 degrés sur le fleuve, le centre-ville et, au loin, les montagnes de la Montérégie. Une expérience incontournable pour admirer Montréal sous un nouvel angle. À partir du 22 mai, la Tour de Lévis sera ouverte tous les jours de 10 h à 21 h, prolongeant ainsi l'accès à ce point de vue unique et permettant de profiter pleinement des soirées estivales.

Le secteur abrite les étangs de la Grande Poudrière, un magnifique ensemble de plans d'eau en cascade reliés par des passerelles en bois, nouvellement rénovés et à découvrir absolument au détour d'une promenade. Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses aires de détente et de pique-nique avec des espaces BBQ, comme la Plaine des jeux, le Chalet de la plaine et l'Abri pique-nique, offrant une vue imprenable sur le fleuve et la ville. Une aire de jeux libre viendra compléter l'offre du secteur à la fin de l'été.

Le Complexe aquatique : le retour des soirées Cinéma flottants

Dès le 25 mai, le Complexe aquatique rouvrira progressivement en accueillant les baigneurs les weekends, en plus de proposer des créneaux en semaine pour la nage en longueur, une belle façon de donner un avant-goût de l'été qui s'installe doucement au Parc. Dès le 19 juin, le Complexe sera ouvert tous les jours selon son horaire estival régulier.

Fort du succès de l'an dernier, les soirées Cinéma flottant seront également de retour. Une expérience unique et immersive, devenue un incontournable des soirées estivales. À la tombée du jour, le Complexe aquatique se transformera en cinéma à ciel ouvert, permettant aux visiteurs de profiter d'un film les pieds dans l'eau, confortablement installés dans une bouée. Des projections à thématique sportive seront d'ailleurs proposées en clin d'œil au 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal 1976.

La plage Jean-Doré, le Circuit Gilles-Villeneuve et la Promenade fluviale

Depuis la fin avril, le Circuit Gilles-Villeneuve et la Promenade fluviale du Grand Montréal sont de nouveau accessibles aux cyclistes, offrant des parcours sportifs sécuritaires et des points de vue remarquables sur le fleuve Saint-Laurent et le centre-ville.

À compter du 20 juin, la plage Jean-Doré rouvre également pour la saison estivale. Avec sa vaste étendue de sable, c'est l'endroit idéal pour se détendre au soleil, mais aussi pour pratiquer la nage en eau libre ou s'initier à diverses activités nautiques, comme le surf à pagaie.

Le Voyage des îles et la Balade découverte

Nouvellement revitalisée, le Voyage des îles propose un parcours interactif mettant en valeur la richesse culturelle et patrimoniale du Parc. À l'aide d'une application Web, les visiteurs peuvent explorer librement plus d'une vingtaine de points d'intérêt répartis sur les deux îles, allant des œuvres d'art public aux lieux historiques. De nouvelles bornes apparaitront cet été pour souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques.

De son côté, la Balade découverte propose un circuit guidé à bord d'un véhicule électrique. Une façon accessible, gratuite et conviviale de plonger dans l'histoire du Parc et de ses grands moments, incluant l'héritage des Jeux olympiques.

Le parc Jean-Drapeau, une destination à vivre encore et encore

Tout au long de l'été, le parc Jean-Drapeau vibrera au rythme d'une riche programmation et de nombreux événements sportifs et culturels, à commencer par le Grand Prix du Canada, qui lancera la saison en mai. Avec cette offre audacieuse et diversifiée, le parc Jean-Drapeau se positionne comme la destination incontournable de l'été, tout l'été. Chaque jour, une nouvelle aventure attend nos visiteurs, qui n'auront qu'une seule envie : revenir encore et encore pour prolonger le plaisir, du matin jusqu'au coucher du soleil.

Pour suivre l'horaire des activités et découvrir toutes les nouveautés de la programmation, rendez-vous sur le parcjeandrapeau.com.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : [email protected]