Le parc Jean-Drapeau dévoile les lauréats d'un concours d'idées en design

Quatre visions pour transformer l'expérience des grands rassemblements sur l'Île Notre-Dame

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau dévoile aujourd'hui les lauréats du concours d'idées en design visant à imaginer l'avenir des lieux de rassemblement sur l'Île Notre-Dame et le rôle des gradins, dans la volonté de faire évoluer ces espaces vers une expérience quatre saisons, durable et ancrée dans l'identité unique du Parc, en phase avec l'évolution des tendances événementielles contemporaines, notamment en matière de capacité d'accueil, de polyvalence et de qualité d'expérience.

Ce sont plus de 95 candidats qui se sont inscrits pour recevoir les documents de ce concours lancé en début d'année, illustrant l'intérêt suscité par l'initiative pour l'évolution du site comme grand lieu de rassemblement, appelé à s'inscrire durablement dans le quotidien des visiteurs et des citoyens.

« Cette démarche nous permet de projeter l'Île Notre-Dame dans l'avenir et d'imaginer des infrastructures qui deviennent de véritables lieux de vie, accessibles et utilisés à l'année, souligne Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau. Les propositions reçues enrichissent notre vision et ouvrent la voie à des aménagements polyvalents, durables et centrés sur l'expérience des publics, capables d'accueillir une diversité d'usages, tout en contribuant à l'attractivité du site et au rayonnement de Montréal et du Québec comme destinations de grands rassemblements de calibre international. »

Des idées audacieuses pour repenser un site emblématique

Les projets retenus témoignent de la capacité du design à transformer des infrastructures en véritables expériences de lieu, en dialogue avec le paysage, les usages et l'identité du site. Ils traduisent également une attention particulière portée à la valeur patrimoniale et symbolique de l'Île Notre-Dame, en privilégiant des approches sensibles, respectueuses et évolutives.

Un jury composé d'experts reconnus a retenu quatre propositions lauréates ainsi qu'une mention spéciale, soulignant la diversité des approches et la richesse des visions proposées pour imaginer des gradins comme lieux de rassemblement polyvalents et intégrés de façon permanente et harmonieuse à leur environnement :

L'esplanade habitée, par AUpoint architecture + territoire

Le projet a été retenu pour sa capacité à relier deux secteurs clés du circuit Gilles-Villeneuve et à proposer un aménagement accessible, structurant à l'échelle du site.





Les gradins de l'île Notre-Dame, par LAFLEUR PARADIS ARCHITECTES

Le projet s'est démarqué par sa clarté architecturale et par une organisation simple et efficace qui améliore la circulation et la lisibilité du site.





Relief habité, par Provencher_Roy

Le projet a été retenu pour son approche centrée sur le paysage, qui permet une intégration naturelle des gradins au relief existant.





Un jour, un jour, une jeunesse en fougue, par le collectif composé de Mégane Bédard, Jean-Simon Bissonnette, Rose-Marie Bourdages et Camille Brodeur

Le projet s'est distingué par sa sensibilité au patrimoine bâti du parc, notamment par la conservation et l'intégration des installations existantes du site olympique.

Une mention du jury a également été décernée au projet collines, par Architecture Synthèse, pour la qualité de sa réflexion conceptuelle et son approche paysagère inspirante.

« Les projets soumis ont donné lieu à des échanges riches et approfondis au sein du jury. La diversité des approches, tant architecturales que paysagères, a fait émerger des visions complémentaires et des propositions variées, contribuant de manière significative à l'enrichissement des réflexions », explique Tudor Radulescu, architecte cofondateur de KANVA Architecture et président du jury. « Qu'elles soient audacieuses ou plus sensibles, certaines propositions se sont distinguées par leur niveau de résolution, tandis que d'autres ont ouvert des pistes de réflexion encore à développer. Ensemble, elles alimentent une réflexion collective dont la portée dépasse le cadre du concours et laisse entrevoir des retombées durables pour l'évolution du site et de ses usages ».

Pour consulter le détail des propositions lauréates, rendez-vous sur designmontreal.com/appels.

Une démarche de réflexion pour construire l'avenir

Bien que le concours ne vise pas à annoncer une réalisation immédiate, les 20 propositions reçues constituent un levier stratégique majeur pour orienter les décisions futures du Parc. Elles permettent d'explorer des solutions concrètes pour faire évoluer des infrastructures temporaires vers des aménagements durables, cohérents avec les ambitions en matière d'aménagement durable et de mise en valeur du site tout en positionnant ces lieux de rassemblement comme de véritables infrastructures civiques, accessibles au public et appelées à être utilisées à l'année.

Les propositions ont été évaluées selon une série de critères rigoureux, portant notamment sur la qualité architecturale et paysagère, l'intégration au site, l'expérience proposée, l'accessibilité, la performance environnementale, dont notamment la réduction des impacts liés aux infrastructures temporaires et la contribution aux objectifs de transition écologique, ainsi que leur potentiel d'activation et de retombées pour le Parc et la métropole.

En réduisant la dépendance aux infrastructures temporaires, cette réflexion ouvre la voie à des pratiques plus sobres, limitant les impacts environnementaux tout en améliorant la qualité de l'expérience offerte aux visiteurs.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public. Avec un patrimoine unique au cœur de la métropole, le parc Jean-Drapeau continue d'évoluer pour offrir une expérience enrichissante à ses visiteurs, tout en s'imposant comme une destination insulaire emblématique à l'échelle internationale. Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Audrey Beaumont, Conseillère en communication, [email protected]