« La pénurie de main-d'œuvre qui touche aujourd'hui le marché du travail est un phénomène auquel font face toutes les entreprises du Québec. Dans cette période de changements, il s'avère essentiel de se positionner pour l'avenir en adaptant les pratiques de nos entreprises en matière de gestion des ressources humaines. C'est justement ce que propose le Salon MPA. Toutes les entreprises doivent porter une attention accrue à leurs stratégies de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Je tiens donc à remercier le Mouvement québécois de la qualité pour l'organisation de cette 29 e édition du Salon, qui est plus que pertinente dans le contexte actuel », indique M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Au cours des 12 à 18 derniers mois, les dirigeants québécois ont brillé par leur audace, leur courage et leur créativité remarquables. L'équipe du Mouvement québécois de la qualité a le privilège d'accompagner des PME et des grandes entreprises durant cette période hors du commun, que ce soit pour les aider à établir un diagnostic organisationnel ou les guider dans la planification stratégique, la transformation et le virage numérique de leurs activités, » indique Maysa Habelrih, présidente-directrice générale du Mouvement québécois de la qualité.

Depuis maintenant plus de 25 ans, le Mouvement québécois de la qualité profite du Salon MPA pour présenter les meilleures pratiques en matière d'amélioration continue. Productivité, compétitivité, innovation, gestion du changement et mobilisation des employés sont quelques-uns des grands thèmes au cœur des discussions. Les retombées positives de cet événement se font aussi ressentir sur toute la chaîne de valeur de l'écosystème gravitant autour des organisations, soit fournisseurs, institutions académiques, centres de recherche, etc.

« La richesse des échanges lors du Salon MPA et les liens privilégiés établis par notre équipe dans le cadre de nos nombreuses démarches d'accompagnement nous permettent de bien saisir les enjeux et les besoins prioritaires des organisations. Ainsi, nous sommes en mesure de jouer pleinement et efficacement notre rôle d'accélérateur de la relance économique du Québec, » explique Maysa Habelrih.

Reconnaissance du leadership exceptionnel de chefs d'entreprise québécois

Le Salon MPA est l'occasion pour le gouvernement du Québec de remettre, lors d'une cérémonie spéciale, les Prix performance Québec, une marque de distinction qui met en évidence des organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale.

« Les organisations lauréates d'un Prix performance Québec confirment que le milieu des affaires québécois est très actif et regorge de modèles de réussite. Le Québec a besoin d'entrepreneurs innovants et créatifs comme ceux célébrés aujourd'hui pour continuer de performer et assurer la relance économique », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

L'événement met aussi en lumière le leadership remarquable de hauts dirigeants qui ont réussi à transformer leurs entreprises dans l'urgence. Julien Grandoit, vice-président, Qualité et Santé, Sécurité et Environnement (SSE) de Bombardier; Catryn Pinard, présidente et chef de la direction de Nationex; Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co. et de WANT Les Essentiels; et Luc Tremblay, FCPA, FCA, directeur général de la Société de transport de Montréal (STM); et Laurence Vincent, présidente de Prével

profiteront du forum pour y présenter quelques-unes des stratégies qui leur ont permis de se réinventer afin de mieux poursuivre leur essor et ce, malgré les turbulences engendrées par la pandémie.

Une riche programmation virtuelle

Plusieurs ateliers pratiques permettant de développer les compétences du gestionnaire de demain sont au programme. Ceux-ci couvrent une vaste gamme de thématiques, telles que : gestion et fidélisation de la main-d'œuvre, développement de compétences transversales, adaptation aux changements, transition vers le numérique et le 4.0, gestion intelligente du risque ainsi que productivité et compétitivité. Les participants pourront aussi découvrir de nouvelles technologies de pointe à l'intérieur d'un laboratoire virtuel d'expérimentation, participer à des formations et des présentations offertes par des experts du MQQ et des dirigeants chevronnés et rencontrer une vingtaine d'équipes ayant mené avec succès des projets d'amélioration continue.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement est d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : Développement économique Canada, Hydro-Québec, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Desjardins, Aluminerie Alouette, Héroux-Devtek, Bombardier, CNESST, Financière agricole, Finkl Steel, Paccar et PME MTL Centre-Ville.

SOURCE Mouvement québécois de la qualité

Renseignements: Nancy German, Primacom, [email protected], 514 924-4445; Diane Jeannotte, [email protected], 514 772-8019; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, 418 691-5650

Liens connexes

http://www.qualite.qc.ca/