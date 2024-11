Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2024

Le Mouvement québécois de la qualité crée maintenant l'innovation de demain de concert avec les organisations québécoises

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) réunit aujourd'hui des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de passionnés de la performance et de la qualité au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA), le plus important événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation au Canada. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« Le Québec est rempli d'exemples de réussite en affaires. Pour bâtir une économie forte, il faut soutenir nos entreprises dans leur performance, et le Mouvement québécois de la qualité est là pour les aider à adopter les meilleures pratiques au monde », indique M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Notre équipe d'experts et de précieux collaborateurs accompagne des centaines d'organisations de tous les secteurs économiques, partout au Québec, chaque année. Nous travaillons avec des chefs d'entreprise et leurs équipes afin d'accélérer la mise en œuvre de projets d'amélioration continue des processus qui leur permettront de stabiliser leurs opérations en amont de la transformation numérique, de se réinventer ainsi que d'accroître leur productivité et leur performance globale sur l'échiquier mondial, et ce, de façon durable et responsable », déclare M. Guy Martel, président-directeur général du Mouvement québécois de la qualité.

Le Mouvement québécois de la qualité, en partenariat avec l'entreprise autochtone O5 Technologies, a profité de l'événement pour annoncer le grand projet « Premières Nations Meet-Up ». Lors du Salon MPA 2025, les participants auront ainsi l'occasion de découvrir le nouvel espace Premières Nations Meet-up visant à offrir aux entreprises autochtones et allochtones une panoplie d'activités favorisant le rapprochement et le partage, en vue de répondre à leurs besoins et enjeux d'affaires respectifs.

Programmation renouvelée et interactive

Le Salon MPA présente une programmation dynamique pour sa 32e édition. En effet, la zone expérientielle revient pour une deuxième année avec le concept de ludification (gamification). Le pavillon 5.0, véritable vitrine mettant en lumière la 5e révolution industrielle, place l'humain au cœur de la transformation numérique et met l'accent sur l'urgence de réduire l'empreinte carbone (GES) des entreprises.

Le Salon présente aussi de nombreuses formations et conférences offertes par des experts du MQQ et des dirigeants de différents horizons ainsi qu'une quarantaine de projets, menés par des équipes d'organisations pleinement engagées dans une démarche d'amélioration continue.

Le Salon constitue une plateforme remarquable pour découvrir les nouvelles tendances en matière d'amélioration de la performance opérationnelle grâce aux leviers de la standardisation des processus, de l'intelligence artificielle, de l'innovation durable et responsable et de la saine gestion des ressources humaines.

Reconnaissance du leadership québécois

Le Salon MPA est l'occasion pour le gouvernement du Québec de remettre les Prix performance Québec, une marque de distinction qui met en lumière des organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale.

Forum des leaders : Tirer parti de l'intelligence artificielle pour stimuler l'évolution des organisations

Le Forum des leaders réunit cinq chefs d'entreprise qui ont intégré l'intelligence artificielle au sein de leurs activités en vue d'améliorer la productivité et la performance de leurs organisations. L'application de l'intelligence artificielle se propage rapidement dans tous les aspects de notre société. Les possibilités offertes par l'IA sont vastes et complexes, allant de l'automatisation d'activités laborieuses à la simulation de l'intelligence humaine. Une véritable révolution est imminente dans le monde du travail.

Le Forum accueille cette année : Hugo d'Astous, directeur général de Patates Dolbec; André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique; Kevin Moore, président et fondateur de Vooban; Bertrand Nepveu, Geek-in-Chief de Triptyq Capital; et Catryn Pinard, présidente-directrice générale de Nationex.

Conférence

Philippe Boulanger présente la conférence Un nouveau regard sur l'innovation : l'intelligence innovationnelle®. Philippe est un technologue de l'innovation (docteur en informatique). Entrepreneur dans l'âme, il a participé à des « startups » comme IBM, le groupe SAGEM, Apple au retour de Steve Jobs, Sony et plus dernièrement Neopost (maintenant Quadiant). Dans sa dernière fonction C-level, il a supervisé plus de 1 100 personnes de R&D et d'innovation répartis sur 20 sites dans le monde.

Avec ses expérimentations « signature », Philippe Boulanger entend ouvrir les chakras des participants pour libérer l'innovation et défier l'ordre établi, permettant une adaptation plus agile et une meilleure anticipation des changements. Les expérimentations présentées mettent en lumière les peurs, les schémas de pensées, les biais, les hypothèses et les raisonnements qui freinent l'innovation.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement québécois de la qualité est de transformer les organisations de façon durable et responsable par le pouvoir infini de l'amélioration continue.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Développement économique Canada, Hydro-Québec, le Fonds de solidarité FTQ, le ministère du Tourisme, Aluminerie Alouette, Proaction International, CNESST, Talan, Desjardins, Finkl Steel, Héroux-Devtek, M2S Électronique, Investissement Québec et la Financière agricole du Québec.

