Le Mouvement québécois de la qualité vise à créer maintenant l'innovation de demain en collaboration avec les organisations québécoises

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) vous convie le 7 novembre prochain au Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA), le plus important événement consacré à l'amélioration continue et à l'innovation au Canada. Le Salon MPA réunira des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de passionnés de la qualité, de tous les horizons, pour discuter des grandes stratégies visant à créer maintenant l'innovation de demain ainsi que des meilleures pratiques en matière de productivité, de compétitivité et de performance. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

QUAND : Jeudi 7 novembre 2024



OÙ : Montréal





QUOI : 8 h 30 à 17 h Programmation complète ici.

Le Salon MPA présente une foule d'activités et de conférences de haut calibre, portant sur des sujets variés, notamment l'industrie 5.0, l'intelligence artificielle, la transition vers le numérique, l'économie verte, la gestion des talents, etc.







Grandes activités

Au cœur de sa programmation, le Salon MPA vous propose, tout particulièrement, ces activités :







10 h 30 Forum des leaders : Tirer parti de l'intelligence artificielle pour stimuler l'évolution des organisations



Hugo d'Astous, directeur général, Patates Dolbec



André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction,Druide informatique



Kevin Moore, président et fondateur, Vooban



Bertrand Nepveu, Geek-in-Chief, Triptyq Capital



Catryn Pinard, présidente-directrice générale, Nationex







11 h 30 Lancement du projet « Premières Nations Meet-Up »



Partenariat entre le Mouvement québécois de la qualité et O5 Technologies favorisant le rapprochement entre les entreprises autochtones et allochtones en vue de répondre aux besoins d'affaires des deux parties.



M. Ghislain Picard, Chef APNQL, M. Mike Mckenzie, Chef Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, M. Jonathan Pinette-Grégoire, CEO de O5 Technologies et M. Guy Martel, PDG du MQQ







12 h Cérémonie de remise des Prix performance Québec avec la participation de M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval







15 h 30 Conférence internationale « Un nouveau regard sur l'innovation : l'intelligence innovationnelle® », animée par Philippe Boulanger, technologue de l'innovation







Avec ses expérimentations « signature », Philippe Boulanger entend ouvrir les chakras des participants pour libérer l'innovation et défier l'ordre établi, permettant une adaptation plus agile et une meilleure anticipation des changements. Les expérimentations présentées viendront illustrer les peurs, les schémas de pensées, les biais, les hypothèses et les raisonnements qui freinent l'innovation.

Merci de confirmer votre présence auprès de Nancy German au 514 924-4445. L'adresse de l'événement vous sera alors transmise. À votre arrivée, veuillez vous diriger vers la table d'accueil des médias.

L'événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages. Guy Martel, président-directeur général du Mouvement québécois de la qualité ainsi que des chefs d'entreprise seront disponibles pour rencontrer les médias.

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

La mission du Mouvement québécois de la qualité est de transformer les organisations de façon durable et responsable par le pouvoir infini de l'amélioration continue.

Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le Mouvement québécois de la qualité et présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec. Le Salon reçoit l'appui financier des partenaires suivants : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Développement économique Canada, Hydro-Québec, le Fonds de solidarité FTQ, le ministère du Tourisme, Aluminerie Alouette, Proaction International, CNESST, Talan, Desjardins, Finkl Steel, Héroux-Devtek, M2S Électronique, Investissement Québec et la Financière agricole du Québec.

SOURCE Mouvement québécois de la qualité

Renseignements : Nancy German, Primacom, [email protected], 514 924-4445