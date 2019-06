Salon international de l'aéronautique et de l'espace, Paris - Le Bourget

Aéro Montréal se présente avec une délégation de soixante entreprises et mise sur les nouveaux modèles d'innovation

LE BOURGET, France, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, participe cette semaine à la mission commerciale du Québec à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget. Cette mission est organisée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, conjointement avec Aéro Montréal et la Délégation générale du Québec à Paris.

Le salon du Bourget constitue la plus importante foire aérospatiale au monde. Il est organisé tous les deux ans, en alternance avec le salon de Farnborough, en Angleterre. Les entreprises, institutions d'enseignement et organismes de recherche qui constituent la mission développent des occasions d'affaires avec des partenaires majeurs de la scène aérospatiale internationale.

« Le dynamisme et l'expertise des PME québécoises sont des forces vives de l'industrie québécoise de l'aérospatiale », souligne le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. « Les PME répondent de façon importante aux besoins des maîtres d'œuvre et des équipementiers installés au Québec et ont permis la création de 1 100 emplois au cours de la dernière année seulement. Le gouvernement du Québec est fier de collaborer aux initiatives de la grappe aérospatiale, comme l'Accélérateur 360°, qui vise à soutenir la croissance de nos PME sur les marchés internationaux. C'est en misant sur leur créativité et sur l'innovation qu'elles pourront continuer à se distinguer dans un contexte de concurrence internationale. »

À l'occasion de cette mission, Aéro Montréal souhaite promouvoir l'importance d'adopter de nouveaux modèles d'innovation pour assurer la croissance de l'industrie. « L'innovation dont nous parlons ne doit pas se limiter aux processus manufacturiers des entreprises, cela passe aussi par de nouveaux modèles de gestion et d'organisation, explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « En ce sens, le secrétariat de la grappe qu'est Aéro Montréal se doit d'être un modèle pour l'écosystème. C'est pourquoi nous profitons de cette mission au Québec pour organiser différentes activités de réseautage et ateliers, basés sur l'importance de la collaboration, l'internationalisation et l'intégration des technologies de rupture dans la chaine d'approvisionnement ».

Aéro Montréal a également été invité à intervenir, en marge du Salon du Bourget, à un événement organisé par l'European Aerospace Cluster Partnership (EACP). Cette intervention permettra notamment à Aéro Montréal de communiquer les facteurs de succès qui font les grappes efficientes et performantes.

Le salon du Bourget représente également une formidable opportunité pour Aéro Montréal d'organiser plusieurs événements de réseautage afin de permettre aux PME de se mettre en relation avec des partenaires et des clients internationaux potentiels. Le salon nous a enfin permis de tenir plusieurs rencontres avec nos homologues des grappes et associations étrangères afin de développer des relations bilatérales bénéficiant aux membres de nos organisations respectives.

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

