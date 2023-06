Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Trois annonces démontrant la distinction de l'industrie aérospatiale québécoise

PARIS, le 20 juin 2023 /CNW/ - En marge de la mission économique du Québec au Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a procédé à trois annonces importantes pour l'industrie aérospatiale québécoise.

Avianor

Le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 9 millions de dollars, par l'entremise du programme ESSOR, l'entreprise Avianor, une société détenue par DRAKKAR Aéronautique et transport terrestre située à Mirabel, pour l'achat des équipements qui seront affectés au centre d'excellence québécois en entretien lourd de cellules d'avions A220.

Évalué à 70 millions de dollars au total, dont 25,6 millions de dollars en équipements, le projet d'augmentation de la capacité de maintenance et d'intégration cabine d'Avianor comprendra notamment l'ajout de nouvelles baies d'entretien et l'achat d'équipements. Il vise à répondre à la croissance de la demande pour les services d'entretien, de réparation et de révision des exploitants de la famille d'avions A220. Ce projet permettra non seulement de créer plus d'une centaine d'emplois sur cinq ans, mais aussi de confirmer le statut d'Avianor en tant que centre d'excellence québécois en entretien lourd de cellules d'avions A220.

CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), IVADO et l'Institut de recherche technologique (IRT) Saint Exupéry renouvellent leur entente de collaboration, et incluent un nouveau partenariat avec l'Université de Toulouse.

Ce partenariat, qui existe depuis 2018, facilite les liens de recherche entre les membres des trois organisations et soutient les entreprises et les organisations de recherche québécoises et de Toulouse dans leurs démarches respectives de développement dans l'un ou l'autre de ces territoires.

La nouvelle entente permettra de renforcer les collaborations entre les partenaires universitaires et industriels français et québécois, lesquelles visent le développement d'une intelligence artificielle appliquée aux systèmes critiques dans le domaine de l'aérospatiale et des transports.

Plusieurs projets ont vu le jour grâce à ce partenariat :

Apprentissage machine fiable et explicable ( DEEL - DEpendable and Explainable Learning);

DEEL - Prédiction et optimisation des sources acoustiques à l'aide de l'apprentissage profond (DETONATION);

Environnement de simulation pour véhicules pilotés par intelligence artificielle (ENVIA);

Plateforme d'animation Montréal-Toulouse sur la mobilité aérienne intelligente, innovante et durable.

Au Québec, ces projets sont soutenus par le CRIAQ.

Aéro Montréal

Le gouvernement du Québec annonce la signature d'une entente de coopération renforcée entre Aéro Montréal et le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), laquelle va permettre l'accroissement du rayonnement de l'industrie aérospatiale québécoise en Europe.

Cette entente vise le développement, avec la France, de nouveaux créneaux et de segments de marché en croissance, comme la mobilité aérienne avancée, Ie domaine spatial et la cybersécurité. Elle comporte la mise en place d'un programme d'animation commun lors d'activités majeures de l'industrie et prévoit une augmentation des occasions d'affaires pour les entreprises québécoises.

Citations :

« Notre présence au salon du Bourget nous permet de renforcer une coopération franco-québécoise déjà très fructueuse. Les annonces d'aujourd'hui réaffirment la position clé du Québec dans l'industrie aérospatiale, laquelle est propulsée par notre expertise et nos innovations. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Dès l'acquisition d'Avianor par DRAKKAR Aéronautique et transport terrestre en 2019, la vision du Centre d'excellence A220 représentait le levier stratégique de notre plan de croissance à moyen et à long terme afin d'ajouter un centre d'entretien, de révision et de réparation de calibre mondial à notre écosystème. Aujourd'hui, cette vision se concrétise grâce à, notamment, l'appui du gouvernement du Québec, qui démontre une fois de plus sa réelle volonté à faire croître et rayonner l'industrie aéronautique québécoise. C'est sans oublier le grand privilège d'avoir officialisé une entente à long terme avec notre client de lancement Air Canada pour la maintenance des A220. L'entretien de ces avions en sol québécois s'avère une solution efficace, durable et enviable, entre autres par sa localisation aux côtés de l'important avionneur Airbus, pour de nombreuses compagnies aériennes au pays et à l'international. »

Denis Deschamps, président et chef de la direction de DRAKKAR, et Benoit Hudon, président et chef de la direction de DRAKKAR Aéronautique et transport terrestre

« La signature de cet accord de coopération va amplifier les relations entre industriels et universitaires du Québec et de la France, pour une intégration des avancées les plus marquées des approches scientifiques visant des applications robustes et interprétables de l'intelligence artificielle pour l'aérospatiale. Cet accord représente le fer de lance du CRIAQ afin de former la nouvelle génération d'innovateurs et de scientifiques dont l'industrie a besoin dans ce domaine, pour contribuer à l'essor d'une mobilité aérienne du futur socialement acceptable. Je remercie l'ensemble de nos partenaires pour leur vision extraordinaire et leur formidable engagement. »

Alain Aubertin, président-directeur général du CRIAQ

« En renouvelant l'entente de collaboration entre Aéro Montréal et le GIFAS, nous démontrons l'intérêt croissant de la grappe à solidifier ses relations internationales, en particulier avec la France. Le croisement des expertises de nos membres permettra d'avancer plus rapidement sur des sujets stratégiques pour notre industrie : la mobilité aérienne avancée, l'écoresponsabilité ou encore la cybersécurité. Ce rapprochement sera aussi un atout pour soutenir le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement respectives. »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Faits saillants :

