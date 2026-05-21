Un rendez-vous clé pour l'intégration et l'emploi des nouveaux arrivants au Québec.

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Rendez-vous incontournable pour toutes les personnes immigrantes au Québec, le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec revient les 27 et 28 mai 2026 au Palais des congrès de Montréal pour une 17e édition.

Organisé par Immigrant Québec, cet événement gratuit et ouvert à tous rassemblera près de 200 kiosques animés par 1 000 professionnels : ministères, entreprises, établissements d'enseignement, organismes communautaires et institutions régionales, réunis et mobilisés pour faciliter l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants dans toutes les régions du Québec.

« Le gouvernement du Québec est fier de participer à la 17e édition du Salon de l'Immigration et de l'Intégration au Québec organisé par Immigrant Québec. Cet événement est une vitrine importante pour nos partenaires et pour les nombreuses personnes qui ont choisi de bâtir leur avenir au Québec. Je souligne le travail d'Immigrant Québec ainsi que l'engagement des exposants qui contribuent à la réussite de ce rendez-vous. »

François Bonnardel,

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Une offre toujours plus complète pour répondre aux besoins des personnes immigrantes.

Le Salon poursuit son évolution afin de répondre au plus près aux réalités du terrain et aux besoins des nouveaux arrivants.

L'activité de recrutement express, soutenue par Investissement Québec, devenue un incontournable de l'événement, sera de retour cette année. Elle permettra aux candidats de rencontrer directement des recruteurs et de passer des entretiens sur place, favorisant ainsi un accès rapide à l'emploi.

Les visiteurs pourront également profiter de nombreux services pratiques et gratuits, dont :

un espace CV (rédaction selon les standards québécois) ;

(rédaction selon les standards québécois) ; un espace LinkedIn (optimisation de profil) ;

(optimisation de profil) ; un photobooth professionnel ;

; des conférences et ateliers ;

; un espace dédié aux demandeurs d'asile

un espace dédié aux tests de français

une zone information et soutien aux Travailleurs Étrangers Temporaires

une zone entrepreneuriat

« Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec réaffirme l'engagement d'Immigrant Québec à accompagner les personnes immigrantes à chaque étape de leur parcours d'installation et d'intégration. Dans un contexte où le Québec a plus que jamais besoin de talents, cet événement se veut un espace privilégié de rencontres, d'informations et d'opportunités. Grâce à la collaboration de nos partenaires institutionnels, communautaires et économiques, le SIIQ contribue concrètement à bâtir des passerelles durables entre les nouveaux arrivants et la société québécoise. »

Christophe Berthet,

Président-directeur général, Immigrant Québec

De l'emploi à l'installation : un parcours adapté à chaque profil

Le Salon propose des zones thématiques couvrant toutes les étapes d'une intégration réussie au Québec : emploi et recrutement, études et formations, gouvernement du Québec, installation, opportunités en région, accueil et aide à l'emploi, information et soutien aux travailleurs étrangers temporaires, entrepreneuriat, ainsi que plusieurs espaces participatifs.

Chaque visiteur peut ainsi construire un parcours adapté à ses objectifs, qu'il s'agisse de trouver un emploi, poursuivre des études, s'installer en région ou mieux comprendre les démarches administratives.

Nouveauté : Le studio « Ça jase au Salon » présenté par Desjardins

Le SIIQ marque sa 17e édition par une innovation média : le studio « Ça jase au Salon », présenté par Desjardins. Cet espace de captation offre une tribune privilégiée aux experts et partenaires pour partager leur vision de l'immigration au Québec.

Le studio propose deux formats de diffusion : des interventions en direct d'une minute pour réagir à chaud, et des échanges de 10 minutes pour approfondir des thématiques clés. Ces contenus seront relayés sur les réseaux sociaux d'Immigrant Québec et du SIIQ.

Une synergie d'acteurs engagés

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est rendu possible grâce à l'engagement de ses partenaires majeurs :

Desjardins, partenaire depuis la première édition, dont la commandite contribue à réduire les coûts de participation des organismes à but non lucratif, assurant ainsi leur présence au Salon ;

Le gouvernement du Québec, Investissement Québec, Emplois en régions, CACI, PROMIS, CARI St-Laurent, ROFQ et FIZZ.

Un moment pour tisser des liens

Un cocktail protocolaire, sur invitation uniquement, aura lieu pendant le Salon le mercredi 27 mai de 18h à 20h. Ce moment privilégié permettra de rassembler partenaires, exposants et acteurs clés de l'immigration afin de favoriser les échanges et les collaborations.

Médias : entrevues disponibles sur demande

Des entrevues avec l'équipe organisatrice ou les exposants sont disponibles sur demande. Une opportunité unique pour mieux comprendre les enjeux de l'immigration, découvrir des parcours inspirants et donner la parole aux acteurs de l'intégration au Québec.

Dossier de presse : sur demande

Les accréditations seront remises sur place, à la table Presse.

Informations pratiques

Dates : Mercredi 27 mai 2026, de 10 h à 18 h et Jeudi 28 mai 2026, de 10 h à 17 h

Lieu : Palais des congrès de Montréal

1001, Place Jean-Paul-Riopelle -- Montréal, H2Z 1H2

Retrouvez le programme complet du Salon ainsi que les dernières actualités sur :

Site internet : salonimmigration.com

Facebook : https://www.facebook.com/salonimmigration/

Instagram : https://www.instagram.com/salonimmigration

TikTok : https://www.tiktok.com/@salonimmigration

À propos d'Immigrant Québec

Organisme à but non lucratif depuis 20 ans, Immigrant Québec est le premier média d'information indépendant destiné aux personnes immigrantes. Il rejoint plus de 1,2 million de visiteurs sur son site web chaque année et fédère une communauté de plus de 463 000 personnes sur les réseaux sociaux. À travers des contenus gratuits, des guides pratiques et des événements majeurs comme le Salon de l'immigration et de l'intégration et le Sommet de l'immigration au Québec, Immigrant Québec agit concrètement pour faciliter l'intégration de celles et ceux qui ont choisi le Québec.

L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

SOURCE Immigrant Québec

Contact presse: Basile Moratille, directeur, contenus et publications chez Immigrant Québec, [email protected]