BEIJING, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Du 20 au 23 septembre, XCMG (SHE:000425), un fabricant de machines de construction de premier plan a présenté 28 produits d'équipement phares de huit grands secteurs, des technologies intelligentes innovantes, et des solutions complètes lors du 16e Salon international des machines de construction, des machines de matériaux de construction et des machines d'extraction en Chine (« le Salon BICES 2023 »), à Beijing.

Salon BICES 2023 : XCMG occupe le devant de la scène grâce à ses machines de construction intelligentes et écologiques. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

XCMG a conclu des accords de coopération stratégique avec China Anneng, Sinopec Fourth Construction, Shenda Group, JCHX Mining Management et Beijing Hengshi, une commande de plus de 100 unités de produits d'équipement avec Linyi Shihou Tianyuan, et a livré la commande au China Railway 10th Bureau Group.

Lors du Salon BICES 2023, XCMG a présenté ses tout nouveaux produits améliorés de pelle-araignée, qui est connue sous le nom de « mante d'acier ». Les pelles-araignées modulaires de 10 et 20 tonnes fournissent davantage de solutions pour les opérations de sauvetage d'urgence et les opérations spéciales en montagne. XCMG a également mis en évidence le seul bulldozer tout-terrain sur chenilles en caoutchouc d'Asie qui atteint une vitesse maximale de 58 km/h, une excavatrice à grande vitesse dotée de la première technologie de direction mécanique de l'industrie et atteignant une vitesse de déplacement constante de 80 km/h, et d'autres produits de sa gamme de solutions de sauvetage d'urgence.

XCMG a présenté son parc d'équipements de construction numériques et intelligents 2023 lors du Salon, avec une gamme de solutions complètes allant de l'équipement de construction intelligent et de la surveillance numérique à l'exploitation coordonnée du parc.

Parmi les 15 produits d'équipements alimentés aux énergies nouvelles qui ont été présentés au Salon BICES 2023, mentionnons la grue hybride tout-terrain au plus fort tonnage de la planète, la XCA300L8-HEV. Sa conversion très efficace du carburant à l'électricité en mode durée prolongée permet d'économiser de 80 000 à 100 000 yuans (de 10 959 $ US à13 669 $ US) sur les coûts d'exploitation annuels. Le chariot élévateur au lithium à haute tension au fort tonnage de la série « Peacock », le camion minier électrique de 105 tonnes XGE105, le premier camion minier électrique sans pilote XDR80TE-AT, la pelle électrique pure XE215E, le camion pompe hybride HB62VH, le camion mélangeur entièrement électrique G4802BIIVE, ainsi que les chariots élévateurs à nacelle alimentés aux énergies nouvelles de l'entreprise offrent des solutions durables et vertes aux clients mondiaux.

XCMG continue de faire progresser les cinq stratégies pour un développement « haut de gamme, intelligent, vert, axé sur les services et international », et a connu du succès dans les nouveaux secteurs d'activité. Au cours du premier semestre de 2023, les plateformes aériennes de travail, machines d'exploitation minière et d'assainissement, et machines portuaires et agricoles de XCMG ont généré un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de yuans (1,69 milliard de dollars), soit une croissance impressionnante de 44,5 %, qui représentait 23,99 % du chiffre d'affaires total.

