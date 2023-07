Salisbury, Nouveau-Brunswick, remporte le grand prix de 100 000 $ du Défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION.

TORONTO, le 25 juill. 2023 /CNW/ - La quatrième édition du Défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, une initiative nationale d'activité physique et de sport qui encourage tous les Canadiens à être actifs tout au long du mois de juin, est maintenant terminée ! Salisbury, au Nouveau-Brunswick, a été couronnée la Communauté la plus active du Canada et a remporté le grand prix de 100 000 $ pour soutenir les initiatives locales d'activité physique et de sport.

« Félicitations à Salisbury et à tous les gagnants provinciaux et territoriaux », a déclaré Elio Antunes, président et chef de la direction chez ParticipACTION. « Nous espérons que le défi a encouragé les gens à être physiquement actifs et qu'il a contribué à bâtir des communautés plus fortes, plus saines et plus inclusives ».

L'engagement des membres de la communauté dans l'activité physique et le sport est une stratégie importante pour l'inclusion, en particulier pour les populations dignes d'équité. L'activité physique peut contribuer à renforcer les liens, à accroître le sentiment d'appartenance et à rassembler les gens au travail, à l'école, dans les quartiers et au-delà.

« Dans le cadre de son engagement continu à bâtir des collectivités plus saines, Saputo est fière d'avoir soutenu une fois de plus le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION », a affirmé Stéphanie Roy, chef, Responsabilité corporative - Engagement communautaire chez Saputo inc. « Nous sommes heureux de reconnaître et de féliciter tous ceux et celles qui ont relevé ce défi stimulant partout au Canada, y compris un grand nombre de nos employés dévoués. Nous avons toujours résolument à cœur de soutenir des initiatives qui encouragent les gens à être actifs, et d'avoir ainsi une incidence tangible et positive sur les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

« De la prévention des maladies chroniques à l'amélioration de la santé mentale, la liste des avantages d'un mode de vie sain et physiquement actif est longue. Où que vous soyez dans votre parcours santé, même les plus petits gestes au quotidien comptent », a expliqué Alison Chick, vice-présidente principale, écosystème de santé, Sun Life Canada. « Nous sommes fiers d'appuyer ParticipACTION et son défi Ensemble, on bouge. Cette initiative est un exemple concret qui rassemble afin de créer des changements pour les particuliers et les collectivités ».

Depuis la création du Défi Ensemble, on bouge, ParticipACTION a remis plus d'un million de dollars aux communautés gagnantes pour soutenir des initiatives locales en matière d'activité physique et de sport, et 5,7 millions de dollars en subventions à des organismes locaux partout au Canada pour offrir des occasions d'être physiquement actifs. Grâce au financement de l'initiative Le sport communautaire pour tous du gouvernement du Canada, ParticipACTION a accordé 4 millions de dollars en subventions à des organismes pour accroître la participation au sport et à l'activité physique des populations dignes d'équité dans le cadre du défi de cette année.

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est d'aider les Canadiennes et Canadiens à faire davantage de sport et à adopter un mode de vie plus sain », a déclaré l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. « Nous savons qu'il existe encore aujourd'hui des obstacles majeurs à la pratique du sport. C'est pourquoi nous investissons dans des organismes comme ParticipACTION, qui contribuent à édifier des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Ensemble, nous rendrons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible au Canada. »

La communauté la plus active au Canada

Les résidents de la ville de Salisbury ont comptabilisé plus de 10 millions de minutes actives au cours du mois de juin. Plus de 70 activités publiques ont été organisées par la ville. Les activités étaient gratuites afin que le coût ne soit pas un obstacle à l'activité physique et que tout le monde puisse y participer. De plus, 48 entreprises et organisations locales, y compris des centres pour personnes âgées, des écoles et des clubs, ont encouragé les gens à bouger en organisant des centaines d'événements et d'activités.

« Cette victoire témoigne de notre sens de la communauté et démontre à quel point être actif est dans notre nature », déclare le maire Robert Campbell. « Merci à nos résidents et à nos partenaires qui se sont joints à nous afin de montrer au reste du Canada que Salisbury est une petite communauté qui accomplit de grandes choses! »

ParticipACTION a également décerné des prix additionnels à la communauté la plus active de chaque province et territoire en guise de reconnaissance des efforts exceptionnels qu'elles ont déployés pour inciter leurs résidents à faire de l'activité physique et du sport.

Barriere, C.-B





Red Deer, Alb.





Regina, Sask.





Winnipeg, Man.





North Grenville, Ont.





Montréal, Qc Inverness, N.-É.





Tignish, Î.-P.-É.





Lourdes, T.-N.-L.





Haines Junction, Yn





Hay River, T.N.-O.





Iqaluit, Nt

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale organisation associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour aider la population à bouger davantage là où ils vivent, apprennent, travaillent et jouent. ParticipACTION est généreusement financé par le Gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens depuis plus de 50 ans à ParticipACTION.com .

SOURCE ParticipACTION

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour planifier un entretien, veuillez contacter : Felicia Simon, Proof Strategies, [email protected]