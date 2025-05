ParticipACTION lance son défi Ensemble, on bouge pour trouver la communauté la plus active au Canada

TORONTO, le 13 mai 2025 /CNW/ - Dès le 1er juin, ParticipACTION tentera de trouver la communauté la plus active au Canada grâce au défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk. ParticipACTION invite les gens de partout au pays à être actifs et actives durant le mois de juin pour aider leur communauté à décrocher le titre et remporter le grand prix de 100 000 $ pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique.

Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés, organisations et personnes intéressées. Les organisations communautaires, comme les clubs sportifs, entreprises locales, centres communautaires, écoles, ainsi que les gouvernements locaux, peuvent s'inscrire dès maintenant et enregistrer les programmes et événements d'activité physique et de sport prévus en juin. Ces initiatives aideront les membres de leur communauté à bouger davantage, là où ils vivent, étudient, travaillent et jouent. Chaque programme et événement inscrit sur le site web du Défi comptera pour le score final de la communauté.

« Il ne s'agit pas de battre un record mondial, mais tous ensemble, nous pouvons marquer l'histoire locale », souligne Elio Antunes, président-directeur général de ParticipACTION. « Grâce à cette initiative axée sur les communautés et à l'engagement des organisations locales partout au pays, nous espérons réduire les obstacles et offrir des occasions plus inclusives et amusantes pour encourager la population canadienne à bouger. Pendant le Défi, il n'y a pas de limites prédéfinies : chaque concours de roulades, pratique de soccer ou promenade de quartier compte! »

Toutes les personnes vivant au Canada devraient avoir accès à des activités sportives et physiques de qualité qui favorisent leur épanouissement physique, émotionnel et social. Avec l'appui de partenaires publics et privés, ParticipACTION a offert du financement à plus de 900 organisations communautaires dans le cadre du Défi 2025 afin de promouvoir et offrir des occasions d'activité physique et de sport aux groupes privés d'équité. Ce financement aide à rétablir l'équité, à éliminer les barrières à la participation et à renforcer des communautés plus inclusives, résilientes et en santé.

« Chez Novo Nordisk, nous croyons qu'un Canada en meilleure santé ne repose pas uniquement sur les médicaments. Avec la hausse continue des taux d'obésité et de diabète qui pèsent lourd sur notre économie, il est essentiel de miser sur la prévention. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives de prévention qui font une réelle différence, et que nous sommes fiers d'être partenaires du défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION 2025, présenté par Novo Nordisk », déclare Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada. « L'activité physique est essentielle à notre santé physique et mentale, en plus de contribuer à la prévention de maladies chroniques graves comme l'obésité et le diabète. Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous voulons promouvoir le bien-être auprès d'un plus grand nombre de familles et de collectivités canadiennes. Ensemble, nous pouvons inspirer le passage à l'action, favoriser de saines habitudes de vie et poser les bases d'un changement durable pour un avenir plus sain. »

Parmi les communautés ayant remporté le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION au fil des ans figurent Enderby (C.-B.) en 2019, North Grenville (Ontario) en 2021, Red Deer (Alberta) en 2022, Salisbury (Nouveau-Brunswick) en 2023 et Hay River (Territoires du Nord-Ouest) en 2024. À Hay River, le grand prix de 100 000 $ a servi à bonifier les programmes sportifs et récréatifs locaux, tout en revitalisant le parc Inukshuk, désormais un lieu dynamique pour l'activité physique en plein air, les rassemblements communautaires et le mouvement au quotidien. C'est la preuve qu'en misant sur l'activité physique, une communauté peut créer un environnement propice à l'épanouissement de chacun et chacune.

Pour en savoir plus sur le défi Ensemble, on bouge et inscrire votre organisation, rendez-vous sur le site Web de ParticipACTION.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale organisation associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, ainsi que des gouvernements et des sociétés commanditaires, pour aider les personnes vivant au Canada à bouger davantage là où elles vivent, apprennent, travaillent et jouent. ParticipACTION est généreusement financé par le Gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens et les Canadiennes depuis plus de 50 ans sur ParticipACTION.com.

À propos du défi Ensemble, on bouge

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est une initiative nationale de sport et d'activité physique qui encourage tous les Canadiens et Canadiennes à être actifs pendant le mois de juin dans le but d'identifier la communauté la plus active au Canada. Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés et à tous les individus. Au terme du Défi, la Communauté la plus active au Canada remportera 100 000 $ pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique. Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est fièrement financé par le gouvernement du Canada et Novo Nordisk.

