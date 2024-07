Hay River, T.N.-O., remporte le grand prix de 100 000 $ du défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION.

TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - La cinquième édition du défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, une initiative nationale de sport et d'activité physique qui encourage la population canadienne à être active tout au long du mois de juin, est terminée. La communauté de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, a été couronnée la Communauté la plus active au Canada et a remporté le grand prix de 100 000 $ pour soutenir les initiatives locales de sport et d'activité physique.

« Nous tenons à féliciter la communauté de Hay River et tous les gagnants provinciaux et territoriaux », a déclaré Laura Richard, présidente du conseil d'administration de ParticipACTION. « En créant des occasions pour les gens de tous âges, de toutes capacités et de tous horizons de rester actifs, nous bâtissons des communautés plus fortes, plus saines et plus inclusives. Nous espérons que les personnes qui ont participé au défi Ensemble, on bouge continuent de bénéficier de l'élan et de l'enthousiasme générés par ce programme au-delà du mois de juin et qu'elles resteront actives au sein de leur communauté tout au long de l'année et au-delà! »

Encourager la participation des membres de la communauté dans les activités physiques et le sport est une stratégie importante pour favoriser l'inclusion, en particulier pour les populations privées d'équité. L'activité physique peut renforcer les liens, accroître le sentiment d'appartenance et favoriser la cohésion au sein des quartiers, au travail, à l'école et ailleurs.

« En tant que partenaire du défi Ensemble, on bouge de 2024, Novo Nordisk est fier de contribuer au soutien des communautés par la promotion d'un mode de vie actif et la prévention des maladies chroniques. Félicitations à la communauté de Hay River, à tous les gagnants provinciaux et territoriaux et à toutes les personnes qui ont participé à l'édition 2024 du Défi. » -- Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada

Depuis ses débuts, le défi Ensemble, on bouge a alloué plus d'un million de dollars aux communautés gagnantes afin de soutenir les initiatives locales en matière d'activité physique et de sport. Il a également accordé 6 millions de dollars en subventions à des organisations locales à travers le Canada, visant à promouvoir des opportunités accessibles et inclusives pour encourager l'activité physique des Canadiens et des Canadiennes.

Par ailleurs, les organisations et entreprises locales de Hay River ont encouragé la participation à l'activité physique à travers 197 événements, programmes et activités, tous gratuits ou à faible coût, visant à rendre la participation accessible à tous, sans que le coût soit un obstacle.

« Au nom du conseil municipal de Hay River, j'aimerais souligner l'impact considérable que le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION a eu sur notre communauté cette année.

Avec la participation de plus de quarante organisations qui ont fait le suivi de leurs activités, des centaines de participants engagés et des milliers d'heures d'activité cumulées, une grande partie de la communauté s'est unie autour d'un objectif commun de mise en forme, qu'elle a brillamment atteint! Encore une fois, Hay River a su se démarquer en tant que carrefour de loisirs dynamique! Je tiens à remercier ParticipACTION, tous les participants, et surtout le Service des loisirs de la Ville de Hay River, qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel par son encouragement, son soutien et son engagement envers la communauté. » -- Mme Kandis Jameson, mairesse de Hay River, T.N.-O.

ParticipACTION a également remis des prix aux communautés des province et territoire suivants, en reconnaissance de leurs efforts exceptionnels pour encourager les résidents à faire de l'activité physique et du sport.

Red Deer, Alb.

Richmond, C.-B.

Snow Lake, Man.

Salisbury, N.-B.

Carbonear, T.-N.-L.

Truro, N.-É. Iqaluit, Nt

Timmins, Ont.

Three Rivers, Î.-P.-É.

Québec City, Qc

Prince Albert, Sask.

Whitehorse, Yn

Le défi Ensemble, on bouge s'est déroulé du 1er au 30 juin 2024. Plus de 591 000 personnes et 1 250 communautés à travers le Canada ont pris part à ce défi pour obtenir le titre de Communauté la plus active au Canada.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale organisation associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour aider la population à bouger davantage là où ils vivent, apprennent, travaillent et jouent. ParticipACTION est généreusement financé par le Gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens et les Canadiennes depuis plus de 50 ans à ParticipACTION.com.

À propos du défi Ensemble, on bouge

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION présenté par Novo Nordisk est une initiative nationale d'activité physique et de sport qui encourage tous les Canadiens à être actifs tout au long du mois de juin dans le but d'identifier la communauté la plus active au Canada. Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés et à tous les individus. Au terme du Défi, la Communauté la plus active au Canada remportera 100 000 $ pour soutenir les initiatives locales en matière d'activité physique et de sport. Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est fièrement financé par le gouvernement du Canada, Novo Nordisk et son partenaire Saputo.

