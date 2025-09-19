Salaire des élus : ajustements majeurs dans la rémunération des membres du conseil municipal

LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Après avoir réduit son propre salaire de 65 000$ à son arrivée à l'Hôtel de Ville, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, confirme que la rémunération des conseillères et conseillers municipaux, tant au conseil de ville et d'agglomération qu'au comité exécutif, sera également revue à la baisse dans le cadre d'un projet de règlement.

Ce projet de règlement prévoira notamment :

la diminution de la rémunération de base des conseillères et conseillers municipaux ;

la réduction de la rémunération additionnelle associée aux fonctions particulières (vice-présidence et membres du comité exécutif, mairesse ou maire suppléant, présidence du conseil, cheffe ou chef de l'opposition) ;

l'abolition des jetons de présence pour les commissions.

Le projet modifie également la rémunération prévue pour la présidence et la vice-présidence d'une commission ainsi que celle de la présidence d'un conseil d'arrondissement. Ces ajustements représentent une économie de près de 600 000$ sur la masse salariale de la Ville de Longueuil.

« Après la réduction déjà appliquée à mon propre salaire et la correction, en 2023, d'une irrégularité concernant l'accumulation de fonctions pour un conseiller dont la rémunération dépassait la mienne, il allait de soi d'effectuer le même exercice pour l'ensemble des postes de conseillère et de conseiller, afin de mieux refléter leurs responsabilités et de rétablir une équité entre les membres en fonction des tâches occupées. Il s'agit aussi d'assurer une cohérence avec la rémunération en vigueur dans les autres grandes villes et de mieux refléter la réalité des finances publiques de Longueuil », a indiqué Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Comme le gouvernement du Québec a déplafonné le salaire des élus municipaux en 2017, il revient désormais aux membres du conseil de fixer leur propre rémunération. Conformément à la loi, la rémunération des élues et élus doit être fixée par règlement et adoptée par une majorité des deux tiers du conseil municipal. Cette modification réglementaire, dont le premier dépôt aura lieu lors du conseil de ville du 1er octobre, devra par la suite être entérinée par le prochain conseil formé à l'issue des élections municipales, en novembre.

Source : CABINET DE LA MAIRESSE, Ville de Longueuil, Caroline Macret, attachée de presse, 514 662-1471, [email protected]