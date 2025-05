Secteur Longue-Rive : Longueuil et la Société immobilière du Canada proposent un tout nouveau quartier inclusif et ouvert sur le fleuve

LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Déterminée à redonner accès aux berges du fleuve et à endiguer la crise du logement à laquelle Longueuil est confrontée, la mairesse Catherine Fournier, en partenariat avec la Société immobilière du Canada, a dévoilé la vision actualisée du développement du secteur Longue-Rive (aussi connu comme la Pointe de Longueuil) devant des acteurs économiques et municipaux réunis par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Cet espace unique de 2,5 millions de pieds carrés (23 hectares/57 acres) situé entre le fleuve Saint-Laurent et l'autoroute 132, soit l'équivalent de 43 terrains de football, est parmi les derniers sites stratégiques disponibles à Longueuil. Le secteur Longue-Rive est destiné à devenir un quartier emblématique à échelle humaine, composé de résidences - dont au moins 20 % seront des logements à but non lucratif - de commerces de proximité ainsi que d'espaces publics mettant en valeur les berges. Son développement permettra également d'entrevoir une offre de services complémentaire au secteur du métro et pouvant bénéficier aux résidents actuels.

Accompagnée de Pierre-Marc Mongeau, vice-président immobilier (Québec-Atlantique) et Vieux-Port de Montréal à la Société immobilière du Canada, propriétaire majoritaire des terrains du secteur, la mairesse et ce dernier ont présenté les principaux paramètres envisagés. Le concept, qui prévoit le développement des terrains en plusieurs phases, inclut les éléments suivants :

Près de 5 000 unités d'habitation, incluant 20 % de logements à but non lucratif, qui favoriseront une offre commerciale de proximité ;

Une planification responsable avec la réservation d'un terrain destiné à la construction d'une école ;

Un accès public aux berges ;

Des espaces publics verdoyants, incluant une promenade riveraine, correspondant à plus de 30 % de la superficie totale du site ;

Une mobilité active et durable facilitée grâce à l'aménagement d'accès sécuritaires dédiés à la circulation locale ainsi qu'aux piétons, aux cyclistes et au transport collectif.

Un quartier tourné vers l'avenir

Avec ce projet, la Ville de Longueuil et la Société immobilière du Canada ont su créer une vision d'un quartier à échelle humaine qui saura répondre aux défis du 21e siècle. Ce projet transformateur s'inscrit pleinement dans la volonté de bâtir des collectivités durables, inclusives et résilientes pour les décennies à venir. Le projet repose sur une planification urbaine intégrée et une architecture adaptée au paysage, tout en répondant aux plus hauts standards de développement durable, de performance énergétique et de résilience climatique. Ce nouveau quartier mixte sera accessible, animé et connecté à la Ville de Longueuil et à ses réseaux de transport. L'aménagement des berges offrira un accès privilégié au fleuve pour les citoyennes et les citoyens, tout en protégeant cet écosystème fragile. Une promenade riveraine, piétonne et cyclable, s'inscrira également dans un futur parcours riverain municipal afin de favoriser les loisirs actifs et l'accessibilité universelle.

« Longue-Rive, c'est notre vision de l'avenir qui prend forme : un quartier exemplaire, où l'environnement, l'accessibilité et la qualité de vie se conjuguent. Ce projet va bien au-delà de l'aménagement du territoire : c'est une transformation audacieuse de notre ville au service de la collectivité et le reflet de notre engagement à créer des milieux complets, vivants et résilients, en plus de redonner accès aux berges et de répondre aux besoins impérieux en logement, deux enjeux prioritaires pour mon équipe et moi », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Nous sommes fiers de collaborer à la création d'un quartier emblématique, qui conjugue densité, qualité de vie et mise en valeur du patrimoine naturel. Ce projet d'envergure contribuera à redéfinir la trame urbaine de Longueuil en harmonie avec son environnement », a indiqué Pierre-Marc Mongeau, vice-président immobilier (Québec-Atlantique) et Vieux-Port de Montréal, Société immobilière du Canada.

Les prochaines étapes

À la suite de la signature d'un protocole d'entente en février 2024, plusieurs ateliers de conception ont permis de raffiner la vision du projet, en collaboration avec les équipes municipales et les professionnels. Au cours des prochains mois, la Ville de Longueuil et la Société immobilière du Canada poursuivront leurs travaux afin de finaliser les plans et les analyses nécessaires à la rédaction d'un accord de développement, en vue de la mise en vente des premiers lots dès 2026. Le développement du quartier Longue-Rive s'échelonnera sur une période de dix à quinze ans suivant une approche progressive et durable, en phase avec la vision établie pour créer un milieu de vie exemplaire au cœur du Grand Montréal.

Rappelons que le projet d'aménagement de ce secteur respecte les principes prévus au Programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Longueuil (PPU), adopté en 2021 et pour lequel des consultations publiques ont été tenues.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans le développement immobilier et la gestion d'attractions. Depuis 1995, elle contribue à l'enrichissement des collectivités et de l'expérience canadienne en mettant en valeur le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite. La Société acquiert, transforme et réintègre les terrains excédentaires du gouvernement fédéral dans des collectivités prisées, favorisant ainsi la création de logements. Elle est également un chef de file reconnu dans la gestion d'attractions touristiques emblématiques, dont la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. La SIC s'efforce d'accroître la valeur économique, sociale et environnementale pour tous les Canadiens et les Canadiennes, et est fière d'avoir généré plus de 1,3 milliard de dollars en retombées économiques pour le pays depuis sa création.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Ville de Longueuil, Caroline Macret, attachée de presse, 514 662-1471, [email protected]; Manon Lapensée, Société immobilière du Canada, Directrice principale, communications corporatives, [email protected]