Longueuil et Brossard s'allient pour repenser complètement le boulevard Taschereau

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Près de cent ans après son inauguration, le boulevard Taschereau s'apprête à connaître une transformation majeure. La mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, Catherine Fournier, et la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, ont dévoilé la vision d'avant-projet élaborée entre les deux villes, une première.

Situé au cœur de la Rive-Sud de Montréal, le corridor Taschereau constitue un axe névralgique de mobilité reliant les deux cœurs urbains de Longueuil et de Brossard. Grâce à la présence de vastes terrains sous-utilisés et à un fort potentiel pour accueillir un projet de transport collectif structurant, ce secteur offre une occasion exceptionnelle de revitalisation résidentielle, commerciale et institutionnelle à grande échelle. Au total, 221 hectares pourraient être réaménagés pour donner naissance à des milieux de vie complets et connectés, dotés d'une identité architecturale repensée, où le tout au béton fera place à un environnement plus vert, mieux intégré et attrayant.

Deux villes, une vision de développement

Le territoire visé par la revitalisation couvre le boulevard Taschereau et ses abords commerciaux, entre le terminus Longueuil-Université-de-Sherbrooke, à Longueuil, et le terminus Panama, à Brossard. Le redéveloppement du tronçon situé entre le terminus Panama et la route 116 repose sur cinq grands axes d'intervention :

la création de nouveaux quartiers le long de l'axe avec différentes topologies (logements abordables, locatifs, condos, maisons de ville, etc.) avec un potentiel de 12 000 nouveaux logements;

la revitalisation commerciale, avec plus de 55 000 m² destinés à l'accueil de bureaux, de commerces de proximité et de services ;

la transformation du boulevard en un axe urbain sécuritaire intégrant des aménagements complets pour les cyclistes et les piétons conformes à la Vision zéro ;

la réalisation d'un Service rapide par bus (SRB) ;

la planification et le financement des infrastructures municipales nécessaires au développement urbain et à la résilience climatique, notamment par le rehaussement du réseau d'aqueduc et d'égout avoisinant.

Le SRB, un projet de transport structurant raisonnable et adapté au secteur

Avec plus de 58 000 déplacements quotidiens entre Brossard et Longueuil - faisant du boulevard Taschereau le 5ᵉ corridor le plus achalandé au Québec - une transformation en profondeur s'impose. La transition vers des modes de transport actif et collectif est essentielle. Les enjeux liés aux changements climatiques et la crise du logement sans précédent renforcent le besoin de mettre en place un lien structurant entre les deux villes. Le corridor Taschereau sera conçu selon les principes du TOD (Transit-Oriented Development), qui visent à concentrer l'habitat, les services et les activités autour du transport collectif pour bâtir des milieux de vie complets. L'implantation d'un SRB - un mode de transport structurant efficace et simple à déployer, en plus d'être raisonnable sur le plan économique -, conjuguée à une densification résidentielle, favorisera l'achalandage propice à la redynamisation commerciale tout en connectant les réseaux existants du REM à Brossard et du métro à Longueuil.

« Ma collègue Doreen et moi constatons régulièrement l'intérêt marqué des résidentes et résidents, mais aussi des commerçants et des promoteurs de nos deux villes pour un boulevard Taschereau entièrement repensé, avec à la clé un projet de transport collectif structurant, qui respecte néanmoins la capacité de payer des contribuables. Nous sommes conscientes que le redéveloppement de Taschereau a été âprement discuté dans les dernières années et que plusieurs versions de ce projet ont vu le jour par le passé, mais celles-ci manquaient de cohérence. Avec la collaboration qui lie désormais nos deux villes, de même que le soutien du gouvernement du Québec et de nos différents partenaires comme le Réseau de transport de Longueuil (RTL), nous sommes confiantes d'être finalement sur la bonne voie, celle qui nous permettra d'aller de l'avant. Ce projet marquera une véritable transformation pour le secteur : passer d'un axe à vocation autoroutière à un boulevard urbain verdoyant convivial et sécuritaire, bordé de nouveaux quartiers, de commerces de proximité et d'espaces de bureau. Si l'ampleur du redéveloppement est considérable, j'ai la conviction qu'avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires, nous serons en mesure de livrer un projet de très haut calibre, à la hauteur des aspirations de la population de Longueuil, de Brossard et de l'ensemble de la région », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Un comité de pilotage mis sur pied

Un comité intermunicipal a été mis en place cet hiver pour assurer la gouvernance du projet. Formé des représentants des villes de Longueuil et de Brossard, il travaillera également en étroite collaboration avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL), l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) et le MTMD, responsable de la route 134 (Taschereau). La coordination entre ces partenaires est cruciale afin d'assurer la réussite du projet de redéveloppement, et ce, en deux phases.

« Transformer le boulevard Taschereau n'est plus une option, c'est une nécessité pour réconcilier mobilité, qualité de vie, sécurité et attractivité urbaine. En unissant nos forces avec Longueuil, nous passons à l'action avec ambition et lucidité. Cette vision partagée, portée par deux villes tournées vers l'avenir et engagées dans l'action, nous permet de transformer un axe routier vieillissant en levier de revitalisation urbaine, au bénéfice direct des familles, des milieux de vie et de l'activité économique locale. Contrairement aux mégaprojets qui s'enlisent, notre démarche est simple, réaliste et prête à se concrétiser », indique Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Prochaines étapes

Les villes de Longueuil et de Brossard avanceront diverses études d'avant-projet pour les infrastructures souterraines, entameront la mise en place d'une équipe de projet et formaliseront des partenariats permettant de concrétiser la vision en attendant que l'agence Mobilité Infra Québec, qui doit être mise sur pied d'ici l'hiver 2026, se saisisse du projet. La nouvelle vision du projet a été présentée à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et a été accueillie avec une grande ouverture. La création de nouveaux milieux de vie dynamiques s'accompagnera également de mécanismes de participation citoyenne lors des étapes charnières.

