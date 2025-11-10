Catherine Fournier assermentée avec son nouveau conseil municipal : un mandat sous le signe de la fierté retrouvée et de la confiance renouvelée

LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Après 45 jours de campagne électorale et une mobilisation sur le terrain entamée le 10 mai dernier, Catherine Fournier et l'ensemble des élus de Coalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier - 18 conseillères et conseillers de district et 2 conseillers d'arrondissement - ont été assermentés dimanche. Cette cérémonie marque le lancement officiel du nouveau conseil municipal de Longueuil.

À l'image d'une campagne électorale marquée par une fierté retrouvée pour Longueuil, Catherine Fournier dévoile un comité exécutif solide, avec des élus ayant déjà fait leurs preuves et de nouveaux venus en politique, toutes et tous dotés d'une expérience qui leur permet d'être prêts à relever les défis de la Ville. Ceux-ci seront appuyés par leurs autres collègues du conseil municipal dans un fort esprit de collégialité.

Membres du comité exécutif de la Ville de Longueuil et responsabilités respectives

Catherine Fournier, mairesse et présidente du comité exécutif ;

Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif, développement et partenariats stratégiques ;

Sylvain Lambert, infrastructures, transition écologique et zone aérospatiale ;

Lyette Bouchard, services de proximité (culture, sport et développement des communautés) ;

Marie-Michèle Drolet, sécurité publique et services de proximité (gestion des eaux et travaux publics) ;

Sylvain Joly, services partagés.

Lors de la première séance du conseil de ville, du conseil d'agglomération et des conseils d'arrondissement, les nominations suivantes seront également proposées pour adoption.

Autres fonctions proposées et sujettes à approbation des instances

Affine Lwalalika, présidente du conseil de ville ;

Sylvain Lambert, président du conseil d'agglomération et maire suppléant ;

Lysa Belaicha, présidente de l'arrondissement du Vieux-Longueuil ;

Nathalie Delisle, présidente de l'arrondissement de Saint-Hubert ;

Sylvain Joly, président de l'arrondissement de Greenfield Park (d'office) ;

Carl Lévesque, président de la Commission des affaires réglementaires et politiques locale (en permanence) et d'agglomération (par alternance) ;

Alvaro Cueto, président du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et vice-président de la Commission des affaires réglementaires et politiques locale.

Notons que d'autres postes et fonctions d'instances internes et externes seront également à pourvoir ultérieurement.

Rappelons que la fusion des commissions et la révision de la rémunération des élus, dont le règlement a été déposé lors de la séance du 1er octobre, entreront en vigueur à la suite de leur adoption lors de la première séance du présent mandat, le 18 novembre prochain. La portion relative à la rémunération sera rétroactive à aujourd'hui. En sus de rendre plus raisonnables et équitables les primes liées à certaines fonctions, cette réforme vise à rendre les commissions de la Ville plus efficaces et à valoriser le rôle et l'expertise des conseillères et conseillers municipaux, qui pourront toutes et tous participer aux Commissions des affaires réglementaires et politiques locale et d'agglomération.

« Ce mandat, fort de l'appui de la population, continuera de placer les citoyennes et les citoyens au centre de chacune de nos décisions avec le bien commun en tête. Nous poursuivrons ainsi l'élan des dernières années qui a fait réussir, rayonner et avancer Longueuil. Chaque action sera guidée par la responsabilité, l'efficacité et le bien-être de notre communauté », a conclu Catherine Fournier.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Ville de Longueuil, Caroline Macret, attachée de presse, 514 662-1471, [email protected]