Saison touristique estivale 2021 - De généreux rabais et de nouvelles offres pour les vacances des Québécois

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la saison touristique estivale, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les Québécois à bien planifier leur séjour et à profiter des généreux rabais et des offres avantageuses mises en place par le gouvernement du Québec. Les Québécois sont également invités à découvrir les nombreuses offres touristiques proposées aux quatre coins de la province en visitant le site Bonjourquebec.com, nouvellement doté de fonctionnalités qui viendront faciliter la planification des vacances.

Les mesures incitatives à la fréquentation touristique, qui totalisent près de 34 millions de dollars, font partie du Plan de relance touristique, annoncé en juin 2020 par la ministre du Tourisme.

Retour de la carte annuelle Parcs nationaux - Édition Bonjour Québec

La carte annuelle Parcs nationaux - Édition Bonjour Québec de la Sépaq, vendue à 50 % de rabais en 2020, a connu un franc succès. Le gouvernement du Québec annonce sa reconduction et sa mise en vente, toujours à la moitié du prix habituel, dès 9 h le 1er juin, sur le site sepaq.com. Cette carte donne un accès illimité aux 23 parcs nationaux du Québec pour une période de douze mois.

De nouveaux forfaits Explore Québec sur la route

Lancée en juin 2020, la mesure Explore Québec sur la route propose actuellement plus de 600 forfaits pour cet été et cet automne. Explore Québec sur la route offre une réduction équivalant à 25 % du prix de vente régulier de forfaits à destination des régions du Québec. Les forfaits comprennent un minimum de deux nuitées et de deux visites d'attraits phares de la région.

Des économies substantielles avec les Passeports Attraits

Également lancée en juin 2020, la mesure Passeport Attraits permet de réduire le coût d'accès aux attraits touristiques du Québec en offrant 20 % de rabais à l'achat d'un passeport pour deux attraits, 30 % pour trois attraits et 40 % pour quatre attraits. Plus de 333 passeports différents sont disponibles sur le site Quebecvacances.com, et la réduction est appliquée au moment de l'achat.

Bonjourquebec.com : un site Web revampé et de nouveaux outils de planification

Le site Bonjourquebec.com a été repensé afin d'offrir une expérience utilisateur optimale mettant de l'avant le meilleur de la destination. Il simplifie la présentation de l'offre touristique et facilite les choix du voyageur. Ses nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs d'accéder à une grande variété de contenus et d'itinéraires, de personnaliser leur voyage et de repérer les lieux incontournables sur leur passage.

Citations :

« Les Québécois ont répondu avec enthousiasme aux mesures incitatives depuis leur lancement, et je suis extrêmement fière qu'elles se poursuivent. En permettant aux Québécois d'économiser pour qu'ils profitent encore plus de leurs vacances, on injecte de l'argent directement dans les coffres des entreprises touristiques. Celles-ci se sont dépassées en vue de créer des forfaits pour tous les goûts à l'approche de la saison touristique, et j'invite les Québécois à les découvrir. De plus, avec la nouvelle mouture du site Bonjourquebec.com, tout est en place pour faciliter la planification de vacances au Québec, qu'elles se déroulent en milieu urbain ou en nature. Nos entreprises travaillent fort pour assurer un été sécuritaire à tous. Continuons de les encourager: c'est bénéfique pour toutes les régions du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les parcs de la Sépaq ont connu un achalandage historique au cours de la dernière année, permettant à la population québécoise de prendre contact avec la nature et d'en ressentir les bienfaits comme jamais. Nous sommes fiers d'encourager les Québécois à poursuivre leur découverte de ces espaces grandioses et de la beauté de nos régions. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

En plus de permettre aux Québécois de faire des économies, la carte annuelle Parcs nationaux - Édition Bonjour Québec ainsi que les programmes Explore Québec sur la route et Passeport Attraits encouragent la relance du tourisme et engendrent des retombées économiques importantes dans toutes les régions du Québec.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a investi plus de 1,2 milliard de dollars pour accompagner l'industrie touristique québécoise et favoriser son adaptation et sa relance.

Carte annuelle Parcs nationaux - Édition Bonjour Québec

À la suite du succès remporté en 2020 par cette mesure, le gouvernement du Québec a annoncé le 25 mars dernier, dans son budget 2021-2022, une allocation de 5 millions de dollars pour sa reconduction.

En plus de l'accès illimité aux 23 parcs nationaux du Québec pour un an, la carte offre aussi :

15 % de rabais dans les boutiques Sépaq ainsi que sur le billet quotidien dans les 7 centres de ski de fond de la Sépaq, sur l'accès quotidien pour un adulte à l'Aquarium du Québec et sur l'accès à l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic;



25 % de rabais sur le tarif quotidien de stationnement pour les plages surveillées dans les parcs nationaux d' Oka , du Mont-Orford et de la Yamaska ;

l'accès journalier gratuit aux centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon , ainsi qu'au Camping des Voltigeurs;

l'accès gratuit aux expositions d'histoire naturelle du parc national de Miguasha.

Explore Québec

Doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars, l'appel de projets pour ce programme est actif en continu et d'autres forfaits pourraient s'ajouter au fil des mois.

Explore Québec sur la route est un volet du programme Explore Québec, créé à l'origine pour faciliter l'accès des touristes aux régions éloignées par avion grâce à un tarif avantageux. Le volet aérien est toujours en vigueur et propose des forfaits à destination des Îles-de-la-Madeleine, de l'île d'Anticosti et des communautés isolées de la Basse-Côte-Nord.

Le programme Explore Québec est géré par Agences réceptives et forfaitistes du Québec, mandataire du ministère du Tourisme.

Il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe. Des forfaits peuvent être utilisés au-delà de cette date, selon les conditions précisées par le vendeur.

Passeport Attraits

L'enveloppe de ce programme, qui propose des forfaits adaptés à chacune des saisons, a été bonifiée en septembre 2020 et atteint un total de 13,7 millions de dollars.

Le programme Passeport Attraits est géré par Événements Attractions Québec, mandataire du ministère du Tourisme.

Il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe. Des forfaits peuvent être utilisés au-delà de cette date, selon les conditions précisées par le vendeur.

Bonjourquebec.com

Les éléments suivants font partie des nouveautés du site Web :

Une expérience utilisateur améliorée proposant les incontournables à visiter dans chaque région, avec des propositions détaillées d'itinéraires.



Un moteur de recherche amélioré affichant les résultats par pertinence et les rendant visualisables sur la carte ainsi que filtrables selon plusieurs options.



Une cartographie revampée fournissant des informations sur les lieux en un seul clic.



Un planificateur de voyage permettant de visualiser les éléments enregistrés sur la carte et de partager un itinéraire de voyage par courriel, en copiant le lien fourni ou via les médias sociaux.

Bonjourquebec.com en quelques chiffres :

Un total de 200 pages de contenu en français, en anglais et en espagnol.



Huit versions du site selon les marchés et les langues.



Une base de données regroupant plus de 18 000 fiches entreprises en français et en anglais, avec plus de 50 000 photos.

Lien connexe :

Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de Bonjourquebec.com, visionnez la vidéo.

