Coup d'œil sur le réseau de la santé et des services sociaux : se mesurer pour s'améliorer - Santé Québec présente son tableau de bord

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La société d'État Santé Québec est heureuse de déployer Coup d'œil sur le réseau de la santé et des services sociaux, l'interface qui offre une vue d'ensemble sur l'état du réseau ainsi que sur les indicateurs du plan stratégique 2025-2028.

Plus précisément, le tableau de performance permettra de suivre l'évolution des soins et services et de mettre en lumière les réussites et les progrès, tout en identifiant les secteurs où des améliorations sont nécessaires.

C'est notamment par le biais du site Web de Santé Québec que la population aura accès à une panoplie de données. Entre autres :

le temps d'attente pour recevoir un appel du guichet d'accès à la première ligne (GAP);

le nombre de personnes en attente d'une place en CHSLD;

le temps d'attente avant de consulter un médecin à l'urgence après le triage;

la proportion des personnes ayant demandé et reçu un premier service en santé mentale;

et bien plus encore!

Étant responsable des opérations du réseau de la santé et des services sociaux depuis bientôt un an, il était essentiel pour Santé Québec de rendre disponible à la population cet outil de consultation. Par ailleurs, ce dernier remplace l'onglet Faits saillants du tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Coup d'œil sur le réseau de la santé et services sociaux est une interface qui continuera d'évoluer et, à terme, elle remplacera complètement l'outil développé par le MSSS.

« C'est en se mesurant que l'on s'améliore. Cette vue d'ensemble sur le réseau permettra de suivre l'évolution du travail des équipes, mais aussi de mettre en lumière les progrès. Je tiens à souligner l'implication de plusieurs partenaires qui ont participé à l'élaboration de Coup d'œil sur le réseau de la santé et des services sociaux et qui nous ont permis de choisir des indicateurs qui sont parlants pour la population », Natasha Bergeron, vice-présidente à la stratégie, performance et amélioration continue à Santé Québec.

SOURCE Santé Québec

Pour renseignements : Relations médias - Santé Québec, [email protected], 418 781-6209