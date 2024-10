Saison des virus respiratoires et VRS chez les nourrissons : pour que le MSSS garantisse l'accès universel à deux traitements préventifs

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Alors que débute la saison des virus respiratoires, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d'élargir son offre de traitements pour combattre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.

Au printemps dernier, le MSSS avait inscrit à la Liste des médicaments fournis en établissement le nirsévimab. Cet anticorps monoclonal, injecté par voie intramusculaire, protège le bébé contre le VRS jusqu'à 6 mois après sa naissance. Produit nouvellement autorisé par Santé Canada, le nirsévimab est désormais offert gratuitement au Québec.

Tout en saluant cette initiative du gouvernement, l'APQ croit que le MSSS pourrait en faire davantage pour protéger la population, en ajoutant au Programme québécois d'immunisation (PQI) un autre traitement préventif nouvellement autorisé contre le VRS chez les nourrissons : le vaccin maternel RSVpreF.

L'exemple enviable de l'Ontario

Destiné aux femmes enceintes, ce vaccin maternel accorde une protection immédiate aux nouveau-nés, tout en immunisant la mère contre les formes graves de l'infection. Notons que les deux traitements sont offerts gratuitement en Ontario, où les professionnels de la santé sont dans l'obligation d'informer les futures mères que ces deux solutions sont disponibles.

En garantissant l'accès universel au nirsévimab et au RSVpreF, l'APQ est convaincue que le gouvernement du Québec protégerait un plus grand nombre de personnes contre le VRS. Cette action contribuerait du coup à désengorger les salles d'urgence et à libérer des lits d'hôpitaux.

Rappelons que le VRS est la cause la plus importante d'infections des voies respiratoires chez les enfants de moins d'un an. Le pic de fréquence d'hospitalisation se situe durant le deuxième mois de vie.

Avec l'augmentation des cas de VRS observée présentement, particulièrement chez les enfants, le MSSS a tout à gagner en offrant ces deux options efficaces et préventives afin de réduire les risques de complications graves et de mieux protéger l'ensemble de la population.

