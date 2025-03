Saison des impôts - REVENU QUÉBEC SOUTIENT LES PERSONNES AÎNÉES DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Revenu Québec souhaite répondre à toutes les questions des personnes aînées, quels que soient leur profil et leur situation, dans le but de simplifier les démarches qu'elles doivent effectuer pour produire leur déclaration de revenus.

Des crédits d'impôt pour les personnes de 60 ans ou plus

Indépendamment de leur statut personnel ou professionnel, les personnes de 60 ans ou plus peuvent avoir droit à divers crédits d'impôt.

Pour les aider à connaître ce à quoi elles ont droit, Revenu Québec propose le site justepourtous.ca. Cette plateforme regroupe des informations adaptées à plusieurs profils et inclut une section spécialement conçue pour les personnes aînées. On y trouve notamment des réponses aux questions fréquemment posées et des explications sur le fractionnement du revenu de retraite entre conjoints. La plateforme contient aussi des explications sur les conditions d'admissibilité au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, au crédit d'impôt pour prolongation de carrière, au montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite, au crédit d'impôt pour soutien aux aînés et à bien d'autres avantages fiscaux.

À garder en tête cette année

Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés

Les personnes ayant droit à ce crédit d'impôt peuvent demander de le recevoir par versements anticipés et adhérer au dépôt direct afin d'obtenir des paiements mensuels. Le taux du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés augmentera par ailleurs de 1 % par année jusqu'en 2026. Ainsi, en 2024, il représentait 38 % des dépenses admissibles et, en 2025, il représentera 39 % de ces dépenses.

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Quelques dispositions relatives aux cotisations au RRQ ont été revues en 2024. Si votre salaire admissible au RRQ ou vos gains admissibles de travail autonome dépasse le maximum des gains admissibles au RRQ pour l'année (68 500 $ en 2024), une 2e cotisation supplémentaire est requise, jusqu'à concurrence du montant plafond (73 200 $ en 2024). Par ailleurs, les bénéficiaires de la rente de retraite qui ont 60 ans ou plus doivent continuer de cotiser au RRQ à l'égard des revenus d'emploi qu'ils ont gagnés ou des revenus provenant d'un travail autonome. En contrepartie, les personnes âgées de 65 à 73 ans recevant une rente de retraite peuvent choisir de ne plus y cotiser.

Autre changement : dès le 1ᵉʳ janvier de l'année au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 73 ans, aucune cotisation n'est exigée.

Aide pour la préparation des déclarations de revenus

Les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple peuvent bénéficier gratuitement du service d'aide en impôt. Grâce à celui-ci, elles peuvent obtenir l'aide de bénévoles pour la préparation de leurs déclarations de revenus. Même si elles n'ont aucun revenu à déclarer, produire leur déclaration est avantageux, car cela leur permet d'être admissibles à des prestations et à des crédits d'impôt.

De plus, certains logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec sont offerts gratuitement aux particuliers à revenu modeste. D'ailleurs, la production électronique de la déclaration de revenus réduit les risques d'erreur et accélère l'obtention du remboursement d'impôt.

Revenu Québec offre également des conférences accessibles aux personnes aînées qui souhaitent en apprendre davantage.

La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus est le 30 avril 2025.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

Dans le dernier mois, d'autres communiqués ont été publiés dans le but de soutenir différentes clientèles dans la production de leur déclaration de revenus de 2024, soit les personnes à revenu modeste, les étudiantes et étudiants ainsi que les parents. Vous pouvez trouver les communiqués publiés antérieurement dans la salle de presse de Revenu Québec.

