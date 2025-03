Saison des impôts - Revenu Québec soutient les étudiants dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Revenu Québec souhaite répondre à toutes les questions des étudiants, quels que soient leur profil et leur situation, dans le but de simplifier les démarches qu'ils doivent effectuer pour produire leur déclaration de revenus.

Aider les étudiantes et étudiants à tirer parti de la saison des impôts

Les personnes qui sont aux études, qui travaillent pendant leurs études ou qui bénéficient d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études sont invitées à consulter le site justepourtous.ca avant de produire leur déclaration de revenus. Ce site fournit des réponses claires aux questions fréquentes et permet de découvrir les déductions et les crédits d'impôt auxquels elles pourraient avoir droit. Le site détaille notamment les situations où il est nécessaire de déclarer ses revenus et explique pourquoi l'âge ne détermine pas automatiquement le moment de la production de sa première déclaration.

Crédits d'impôt : accessibles, parfois même sans revenu

Même si ils n'ont gagné aucun revenu pendant l'année, les étudiants peuvent demander des crédits d'impôt ou des déductions, tels que les suivants :

Produire une déclaration permet aux personnes étudiantes de bénéficier de ces crédits d'impôt et de cette déduction, de les reporter ou de les transférer à une autre personne.

Les bourses études peuvent, quant à elles, donner droit à une déduction pour bourse d'études.

De l'aide pour remplir votre déclaration

Les étudiants qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple peuvent profiter du service d'aide en impôt, qui est offert gratuitement. Les bénévoles participant à ce service peuvent les accompagner dans la préparation de leur déclaration de revenus.

De plus, certains logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec sont gratuits pour les particuliers à revenu modeste. D'ailleurs, la production électronique de la déclaration de revenus réduit les risques d'erreur et accélère l'obtention du remboursement d'impôt.

Revenu Québec offre également des conférences accessibles aux personnes étudiantes qui souhaitent en apprendre davantage.

La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus pour l'année 2024 est le 30 avril 2025.

Saviez-vous que?

Près de 109 000 étudiants oublient de fournir les informations nécessaires pour s'inscrire au dépôt direct, perdant ainsi jusqu'à 329 $ en crédits d'impôt pour solidarité.

Pour l'année d'imposition 2023, les personnes étudiantes ayant produit leur déclaration de revenus ont obtenu, dans l'ensemble, un remboursement moyen de 464 $.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

Au cours des dernières semaines, Revenu Québec a publié d'autres communications pour joindre des clientèles ayant d'autres profils, soit les personnes à revenu modeste ainsi que les parents. Il souhaite ainsi les accompagner dans la production de leur déclaration de revenus de 2024. Les communiqués publiés antérieurement se trouvent dans la salle de presse de Revenu Québec.

__________________

1. Ce crédit non remboursable permet de diminuer le revenu imposable et peut être reporté à une année ultérieure. 2. Cette déduction permet de diminuer le revenu total, il est possible de déduire la partie des frais de déménagement que vous n'avez pas pu soustraire de votre revenu d'une année passée.

SOURCE Revenu Québec

POUR INFORMATION : Service des relations publiques, Revenu Québec, Tél. : 418 652-5115, Courriel : [email protected]