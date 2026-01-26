Saison des impôts - Revenu Québec recevra les déclarations de revenus transmises électroniquement dès le 23 février

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Revenu Québec informe la population que le service ImpôtNet Québec sera accessible à compter du 23 février prochain. Dès cette date, les particuliers qui utilisent un logiciel autorisé pourront transmettre leur déclaration de revenus pour l'année 2025 par voie électronique.

Au cours des dernières années, la très grande majorité des particuliers ont choisi cette méthode pour produire leur déclaration. La transmission électronique leur permet de recevoir plus rapidement les crédits d'impôt et les remboursements auxquels ils ont droit. Il est d'ailleurs recommandé de produire sa déclaration le plus tôt possible afin d'éviter les délais. La saison des impôts se terminera le 30 avril 2026. La date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et leur conjoint ou conjointe est fixée au 15 juin 2026.

Quelques conseils pour bien vous préparer

Afin de vous aider à produire votre déclaration de revenus, Revenu Québec propose plusieurs recommandations simples :

Rassemblez vos documents dès maintenant. Il est important de réunir tous les renseignements nécessaires, comme vos relevés fiscaux, votre avis de cotisation de l'année précédente ainsi que les pièces justificatives liées aux frais médicaux et de scolarité ainsi qu'aux dons. Vous n'avez pas à joindre ces documents à la déclaration, mais vous devez les conserver en cas de demande.



Si vous utilisez un logiciel autorisé, vous pouvez profiter du service de téléchargement des données fiscales. Ce service vous permet de préremplir automatiquement, en toute sécurité, certaines informations de votre déclaration de revenus des particuliers.



Informez-vous sur les principaux changements fiscaux pour 2025. Certains changements peuvent influencer votre situation, notamment l'obligation de déclarer les biens étrangers et les rajustements à certains crédits d'impôt.



Prenez note des dates importantes. Assurez-vous de connaître les échéances pour la transmission de la déclaration et le paiement d'un solde, s'il y a lieu.



Utilisez les services en ligne accessibles dans Mon dossier. Cet espace sécurisé vous permet de consulter des renseignements fiscaux, de vous inscrire au dépôt direct, de mettre à jour vos coordonnées, de suivre le traitement d'une déclaration ou de choisir les communications électroniques.



Consultez la plateforme justepourtous.ca. Ce site offre de l'information générale et des réponses à plusieurs questions courantes sur les impôts.

Déclaration de revenus papier

Au fil des dernières années, Revenu Québec a modernisé son offre de services en mettant de l'avant ses solutions en ligne, accessibles à l'ensemble de la population. La production électronique demeure le moyen le plus simple et le plus rapide pour produire sa déclaration de revenus.

Revenu Québec transmet par la poste un cahier imprimé aux personnes ayant produit leur déclaration de cette façon l'année précédente. Celles qui ne reçoivent pas le cahier papier par la poste et qui souhaitent l'obtenir disposent de plusieurs options : elles peuvent notamment se rendre dans un bureau de Services Québec ou dans l'un de nos bureaux d'accueil, ou encore visiter notre site Internet pour le commander ou l'imprimer. Il est à noter que les cahiers papier de la déclaration de revenus ne sont plus offerts dans les institutions financières.

Alerte à la fraude

La saison des impôts est propice aux tentatives de fraude. Revenu Québec rappelle qu'il n'envoie jamais de remboursement par message texte et ne demande aucun renseignement personnel par courriel. Toute communication suspecte doit être signalée au Centre antifraude du Canada et à Revenu Québec. Pour en savoir plus, explorez la page Quelles sont nos pratiques en matière de communication?.

Revenu Québec souhaite rappeler aux particuliers l'importance de protéger leurs renseignements confidentiels en tout temps. Grâce au Service d'alertes offert dans Mon dossier pour les citoyens, les particuliers peuvent être informés rapidement des événements touchant leur dossier.

Séances d'information sur la déclaration de revenus

Besoin d'aide pour préparer votre déclaration de revenus? Revenu Québec offre des séances d'information en ligne, gratuites et ouvertes à tous et toutes. C'est une façon simple et efficace d'obtenir des réponses claires à vos questions.

Deux séances portant sur les grandes lignes de la déclaration de revenus seront présentées les 10 février et 19 mars. De plus, des séances présentant les documents à regrouper pour produire votre déclaration auront lieu les 19 février et 3 mars.

Ces formations, ainsi que plusieurs autres, sont accessibles sur la page Séances d'information offertes.

