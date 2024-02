Saison des impôts - Revenu Québec accompagne les personnes et les familles à revenu modeste dans la production de leur déclaration

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Revenu Québec souhaite faciliter la tâche des personnes à revenu modeste lorsqu'elles accomplissent leurs obligations fiscales. Il est d'ailleurs le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.

Aider les personnes et les familles à revenu modeste à tirer avantage de la saison des impôts

Certains particuliers ayant peu ou pas de revenus croient, à tort, qu'ils n'ont pas à produire de déclaration de revenus. Ils ont pourtant tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Des programmes existent d'ailleurs pour les aider à accomplir leurs obligations fiscales.

Le site justepourtous.ca de Revenu Québec est l'un des premiers outils que devraient consulter les particuliers. L'information y est classée selon les besoins des clientèles et leurs différents profils, dans un langage simple et facile à comprendre. Ce site donne aussi des réponses aux questions de nature fiscale les plus fréquemment posées. De plus, on y explique notamment comment les personnes et les familles à revenu modeste pourraient bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité et des crédits d'impôt relatifs à la prime au travail.

Bonification du programme Allocation-logement

Le revenu familial maximal donnant droit à l'allocation-logement a été revu à la hausse en 2023. Cette bonification permet à un plus grand nombre de personnes et de familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger de bénéficier d'un montant mensuel pouvant aller jusqu'à 170 $.

Montant pour personne vivant seule

À compter de l'année 2023, les prestataires du Programme de revenu de base qui reçoivent un ajustement mensuel pour personne sans conjoint en plus de la prestation de base pourraient se voir accorder le montant pour personne vivant seule, à certaines conditions. Ainsi, ces personnes n'auront aucun impôt à payer pour 2023, pourvu que ces prestations soient leurs seuls revenus pour l'année. Revenu Québec s'assurera que la clientèle visée bénéficie du montant pour personne vivant seule au moment de traiter la déclaration de revenus.

De l'aide pour la préparation de la déclaration de revenus

Si la situation fiscale d'un particulier est simple, une personne bénévole participant au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles pourrait l'aider à remplir ses déclarations de revenus fédérale et provinciale.

De plus, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne permet d'acheminer plus rapidement la déclaration, en plus d'être une solution écologique qui limite le risque d'erreurs. C'est donc un choix qui bénéficie à toutes et à tous.

Rappelons que, cette année, la date limite de production de la déclaration de revenus est le 30 avril 2024.

Au cours des semaines à venir, Revenu Québec publiera d'autres communications permettant de joindre des clientèles ayant d'autres profils, soit les personnes aînées, les familles et les parents ainsi que les étudiantes et étudiants, afin de les accompagner dans la production de leur déclaration de revenus de 2023.

