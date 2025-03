Saison des impôts - Revenu Québec accompagne les parents dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Revenu Québec souhaite répondre à toutes les questions des parents, quels que soient leur profil et leur situation, dans le but de simplifier les démarches qu'ils doivent effectuer pour produire leur déclaration de revenus.

Aider les familles pendant la période des impôts

Le site justepourtous.ca est une ressource essentielle pour les parents. Il fournit des réponses à leurs questions les plus fréquentes, dans un langage clair et accessible.

La plateforme détaille notamment les dépenses liées aux activités des enfants qui peuvent donner droit au crédit d'impôt pour activités des enfants, ainsi que les crédits d'impôt offerts aux familles. Par exemple, un parent peut bénéficier d'une réduction de son impôt à payer s'il a un enfant à charge aux études postsecondaires ou s'il a droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen transféré par un enfant, ou encore grâce aux crédits transférés d'un conjoint à l'autre.

Même si un parent n'a pas de revenu ni d'impôt à payer, produire une déclaration de revenus peut lui permettre d'accéder à certains programmes d'aide et à certains avantages fiscaux. On compte notamment parmi eux l'allocation famille, qui est versée par Retraite Québec aux familles admissibles ayant des enfants à charge de moins de 18 ans, de même que le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, que les personnes admissibles peuvent recevoir par versements anticipés.

À garder en tête cette année

Régime d'accession à la propriété (RAP)

Depuis le 17 avril 2024, le montant maximal pouvant être retiré d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) dans le cadre du RAP est passé de 35 000 $ à 60 000 $.

Déclaration relative aux cryptoactifs

À partir de l'année 2024, toute personne acquérant, détenant ou utilisant des cryptoactifs doit remplir le formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs et le joindre à sa déclaration de revenus. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des pénalités.

Déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée

La liste des dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée a été élargie.

Sous certaines conditions, les personnes handicapées peuvent, par exemple, déduire les frais payés en 2024 pour des produits et services de soutien leur ayant permis d'occuper un emploi, d'exploiter une entreprise, de mener des recherches subventionnées, de suivre un cours dans un établissement d'enseignement agréé ou de fréquenter une école secondaire.

La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus pour l'année 2024 est le 30 avril 2025.

