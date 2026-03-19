SAISON DES IMPÔTS - Revenu Québec accompagne les jeunes dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Dans les prochaines semaines, plusieurs personnes produiront leur toute première déclaration de revenus. Qu'elles en soient à leurs premiers pas sur le marché du travail ou qu'elles soient encore aux études, Revenu Québec souhaite les accompagner pour qu'elles se familiarisent avec leurs responsabilités fiscales et qu'elles puissent obtenir, s'il y a lieu, les sommes qui leur sont dues.

Produire sa déclaration, c'est plus simple que l'on pense

Pas besoin d'être un expert pour « faire ses impôts » soi-même. Revenu Québec explique les cinq principales étapes à suivre sur la page Déclaration d'impôt 101 du site justepourtous.ca. On y trouve aussi des réponses claires à des questions courantes comme « À quoi servent les impôts et les taxes? » ou encore « Quelle est la différence entre une déduction et un crédit d'impôt? »

Même s'ils n'ont gagné aucun revenu pendant l'année, les jeunes peuvent demander les crédits d'impôt ou les déductions qui s'appliquent à leur situation, tels que les suivants :

Bon à savoir : comme certains crédits et certaines déductions sont non remboursables, ils peuvent être reportés à une année d'imposition future. De plus, si la personne est aux études, elle peut transférer certains montants, dont le crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen et le montant pour enfant mineur aux études postsecondaires, à une ou un proche admissible, comme un parent ou un grand-parent.

De l'aide pour remplir votre déclaration

Les jeunes qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple peuvent profiter du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Les bénévoles participant à ce service peuvent les accompagner dans la préparation de leur déclaration de revenus. Les personnes bénéficiant de ce service s'assurent ainsi d'obtenir toutes les sommes auxquelles elles ont droit, dont un éventuel remboursement.

De plus, certains logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec sont disponibles gratuitement pour les particuliers à revenu modeste. D'ailleurs, il est avantageux de produire sa déclaration de revenus par voie électronique, parce que cela réduit les risques d'erreurs et accélère l'obtention du remboursement d'impôt.

Gains, pertes ou résultat nul : il faut déclarer!

De plus en plus de jeunes s'intéressent aux marchés financiers et à l'investissement autonome en effectuant des transactions via des plateformes de courtage en ligne, entre autres.

Les institutions financières ou les courtiers en valeurs mobilières doivent remettre un relevé 18 (unitaire ou consolidé) aux personnes qui investissent, et toutes les transactions inscrites sur ce relevé doivent être déclarées, même si le montant résultant de celles-ci est nul ou négatif.

Il faut également déclarer la possession, l'utilisation ou la vente de cryptoactifs, notamment au moyen du formulaire Déclaration relative aux cryptoactifs (TP-21.4.39). La page La cryptomonnaie, il faut la déclarer! du site justepourtous.ca explique les incidences fiscales liées à la détention d'actifs numériques.

Créateurs de contenu et revenus gagnés en ligne

Si vous gagnez des revenus grâce à une activité réalisée en ligne, par exemple la création de contenu, vous participez à ce qu'on appelle l'économie numérique. Dans ce cas, vous êtes généralement considéré comme une travailleuse ou un travailleur autonome. Vous devez donc déclarer vos revenus, y compris les avantages dont vous bénéficiez (cadeaux, dons, produits et services que vous recevez).

Revenu Québec offre des séances d'information destinées aux travailleuses et travailleurs autonomes, ainsi que d'autres ateliers pouvant intéresser les jeunes, dont ceux destinés aux étudiants et étudiantes ou encore des séances d'information portant plus généralement sur la déclaration de revenus.

Et n'oubliez pas…

La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus pour l'année 2025 est le 30 avril 2026. Le délai est prolongé jusqu'au 15 juin 2026 pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et pour leur conjoint ou conjointe.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

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