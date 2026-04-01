SAISON DES IMPÔTS - Plus de 94 % des déclarations déjà transmises électroniquement

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - À mi-chemin de la saison des impôts, Revenu Québec brosse un premier portrait de la situation et réitère l'importance de produire sa déclaration de revenus avant la date butoir du 30 avril 2026.

Revenu Québec rappelle que la majorité des particuliers ont choisi ImpôtNet Québec pour transmettre leur déclaration de revenus. À ce jour, 94 % des 2 437 000 déclarations reçues ont été transmises par Internet, ce qui permet un traitement plus rapide. Revenu Québec vise en effet à effectuer un remboursement ou à délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsque les déclarations sont transmises électroniquement, alors qu'il vise un délai de 28 jours lorsqu'elles sont envoyées par la poste.

Produire sa déclaration : un geste essentiel

Toute personne a avantage à produire sa déclaration de revenus, même si elle n'a aucun revenu à déclarer ni aucun impôt à payer. Ce geste est nécessaire pour :

recevoir des crédits d'impôt;

avoir accès à certains programmes d'aide financière;

éviter des retards dans le versement de sommes auxquelles un particulier pourrait avoir droit.

Chaque année, près de 65 % des particuliers reçoivent un remboursement à la suite de la production de leur déclaration de revenus.

Dates importantes - Année d'imposition 2025

Date limite de production pour les particuliers 30 avril 2026 Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et leur

conjointe ou conjoint 15 juin 2026 Date limite de paiement de tout solde dû à respecter afin d'éviter une pénalité pour

production tardive et des intérêts 30 avril 2026

Un site pour vous guider : justepourtous.ca

Le site justepourtous.ca vise à accompagner les citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales en offrant des contenus adaptés à plusieurs profils : étudiants, parents, personnes aînées, proches aidants, personnes ou familles à faible revenu, nouveaux arrivants ainsi que travailleurs autonomes.

Services bonifiés en période de pointe

Pour mieux répondre aux besoins du public, les heures d'ouverture du service à la clientèle sont prolongées de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi, et ce, jusqu'au 1er mai inclusivement.

Toute personne qui fait face à une situation l'empêchant de payer les sommes dues en un seul versement est invitée à conclure une entente de paiements échelonnés.

Dépôt direct et communications électroniques

Revenu Québec encourage l'inscription au dépôt direct, une façon rapide et sécuritaire de recevoir les sommes dues. De plus, il invite les citoyens à s'inscrire à Mon dossier pour les citoyens. Ainsi, ils peuvent choisir de recevoir toutes leurs communications par voie électronique, y compris leur avis de cotisation, suivre l'état de traitement de leur déclaration et connaître à l'avance la date de dépôt de leur remboursement, le cas échéant.

Faites preuve de vigilance

Comme la période des impôts est propice à la fraude, la vigilance est de mise. Sachez que Revenu Québec ne transmet jamais de remboursement et qu'il ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou par texto.

Pour en savoir plus, consultez la page Quelles sont nos pratiques en matière de communication?.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

Les communiqués publiés antérieurement se trouvent dans la salle de presse du site Internet de Revenu Québec.

SOURCE Revenu Québec

Nous joindre : Journalistes seulement, Claude-Olivier Fagnant, Porte-parole, Mylène Gagnon, Porte-parole, [email protected], 418 652-5115