FRAUDE FISCALE - Des amendes de près de 50 000 $ pour une ex-directrice générale de Saint-Simon-de-Rimouski condamnée pour fraude fiscale

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Revenu Québec annonce que Mme Fanny Beaulieu St-Laurent a été condamnée, le 16 avril 2026 au palais de justice de Rivière-du-Loup, après avoir plaidé coupable à des accusations liées à la Loi sur l'administration fiscale. Le tribunal lui a imposé des amendes totalisant 49 238,18 $.

Mme Beaulieu St-Laurent réside actuellement à Vallée-Jonction. Au moment des infractions, elle résidait à Cacouna et occupait les fonctions de directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski.

Entre le 12 août 2021 et le 30 avril 2022, alors qu'elle occupait ces fonctions, Mme Beaulieu St-Laurent s'est approprié des sommes appartenant à la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski, notamment en utilisant la carte de crédit de la municipalité à des fins personnelles et en effectuant des virements bancaires vers ses comptes personnels.

Selon l'enquête menée par Revenu Québec, elle s'est ainsi approprié un montant total de 294 610,62 $, qu'elle n'a pas déclaré dans ses déclarations de revenus des particuliers pour les années d'imposition 2021 et 2022, commettant ainsi les infractions qui lui sont reprochées.

Deux chefs d'accusation ont été portés, et Mme Beaulieu St-Laurent a plaidé coupable aux deux chefs à la suite d'une suggestion commune sur la peine présentée au tribunal.

Cette enquête de Revenu Québec a été réalisée en collaboration avec l'Unité permanente anticorruption (UPAC), dans le cadre du projet Aisance.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

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