Bilan de la saison des impôts - Plus de 94 % des déclarations de revenus transmises électroniquement à Revenu Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Cette année encore, un grand nombre de Québécoises et Québécois ont choisi de transmettre électroniquement leur déclaration de revenus à Revenu Québec. En effet, en date du 30 avril 2026, plus de 9 personnes sur 10 ont utilisé le service ImpôtNet Québec pour transmettre leur déclaration de revenus. Sur les 6 284 000 déclarations reçues à ce jour, 5 913 000 ont été transmises via ce service, ce qui représente plus de 94 % des déclarations reçues.

Ces résultats témoignent encore une fois de la pertinence des services en ligne, qui offrent notamment l'avantage d'accélérer le traitement des dossiers et le versement des remboursements. Revenu Québec vise à transmettre un remboursement ou à délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsqu'une déclaration de revenus est transmise électroniquement, comparativement à 28 jours lorsqu'une déclaration est envoyée par la poste.

Faits à noter : parmi les personnes ayant déjà produit leur déclaration de revenus pour 2025, 66 % d'entre elles ont reçu ou recevront un remboursement, alors que 27 % ont un solde d'impôt à payer. Le remboursement moyen est de 1 673 $. L'inscription au dépôt direct garantit aux particuliers de recevoir rapidement les sommes qui leur sont dues.

15 juin : date limite de production pour les travailleurs autonomes

Les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise et leur conjointe ou conjoint ont, quant à eux, jusqu'au 15 juin 2026 pour produire leur déclaration de revenus. Notez cependant que la date limite de paiement de tout solde dû était le 30 avril et que des intérêts peuvent s'appliquer après cette date.

Besoin d'un peu plus de temps pour effectuer un paiement?

Les personnes qui ont un solde d'impôt à payer et qui ne peuvent pas payer les sommes dues en un seul versement en raison de leur situation financière sont invitées à proposer une entente de paiements échelonnés. Elles peuvent choisir, parmi les types d'ententes offerts, celui qui leur convient le mieux. Cette solution permet de répartir le montant d'une dette fiscale sur une période donnée, jusqu'à ce que la somme due, y compris les intérêts, soit entièrement remboursée.

Conservez votre avis de cotisation et protégez-le

L'avis de cotisation qui vous sera transmis par Revenu Québec pourrait vous être utile pour vous inscrire au Service d'authentification gouvernementale, la nouvelle façon d'accéder à différents services gouvernementaux en ligne. Si vous avez consenti à recevoir vos communications par voie électronique uniquement, votre avis de cotisation sera déposé dans votre espace personnalisé Mon dossier pour les citoyens. Mon dossier pour les citoyens. Revenu Québec souhaite vous rappeler l'importance de protéger vos renseignements confidentiels en tout temps. Il est bon de savoir que votre numéro d'avis de cotisation est une donnée confidentielle à protéger autant que votre numéro d'assurance sociale.

Bien que la saison des impôts tire à sa fin, Revenu Québec continuera d'accompagner la population tout au long de l'année, notamment en proposant des séances d'information sur des sujets variés qui permettent de se familiariser avec les droits et les obligations liés au régime fiscal québécois. En mai et en juin, des séances seront entre autres offertes aux nouveaux arrivants et arrivantes, aux propriétaires d'immeubles locatifs de même qu'aux personnes aînées afin de les aider à mieux comprendre le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. La liste complète des séances d'information peut être consultée sur notre site Internet.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

Nous joindre, Journalistes seulement, Claude-Olivier Fagnant, Porte-parole, Mylène Gagnon, Porte-parole, [email protected], 418 652-5115