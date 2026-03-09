Saison des impôts - Déclarations de revenus : Revenu Québec rappelle ses services et les principaux changements pour 2025

QUÉBEC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Au cœur de la saison des impôts, Revenu Québec rappelle l'importance de produire sa déclaration de revenus et présente les outils, services et changements fiscaux à connaître pour l'année d'imposition 2025. Par l'entremise de ressources en ligne, de services à la clientèle bonifiés et de mesures adaptées à différentes situations, Revenu Québec souhaite soutenir la population dans le respect de ses obligations fiscales et l'accès aux programmes et crédits auxquels elle pourrait avoir droit.

Le site justepourtous.ca vise à accompagner les citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales en offrant des contenus adaptés à plusieurs profils : étudiants, parents, aînés, proches aidants, ménages à faible revenu et travailleurs autonomes. Toute personne a avantage à produire sa déclaration de revenus, même si elle n'a aucun revenu à déclarer ou aucun impôt à payer. Cela peut lui permettre, entre autres, de bénéficier de certains programmes d'aide et d'autres avantages fiscaux, selon sa situation.

Plusieurs crédits d'impôt populaires

Revenu Québec rappelle l'importance des principaux crédits d'impôt provinciaux qu'il administre et qui contribuent de façon significative au soutien du pouvoir d'achat des citoyens, plus particulièrement des personnes aînées, des familles et des ménages à revenu modeste. En effet, ces crédits d'impôt représentent une part essentielle de l'aide financière versée chaque année à un grand nombre de ménages, partout au Québec.

Parmi les crédits d'impôt les plus demandés, mentionnons le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés et le crédit d'impôt pour solidarité. Ensemble, ces deux crédits totalisent plus de 3,3 milliards de dollars versés annuellement : ils constituent ainsi des leviers majeurs de soutien financier pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et les ménages à revenu modeste.

Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants et le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés complètent cet aperçu des mesures fiscales les plus populaires. Le premier soutient la participation des parents au marché du travail en réduisant le coût des services de garde, tandis que le second favorise l'autonomie des personnes de 70 ans ou plus en facilitant leur maintien dans leur milieu de vie.

Revenu Québec invite les citoyens à vérifier leur admissibilité à ces crédits d'impôt en vue de demander l'ensemble des sommes auxquelles ils ont droit lors de la production de leur déclaration de revenus.

Déclaration des biens étrangers

Si, en 2025, un particulier détient des biens à l'extérieur du Canada, il doit les déclarer si les biens sont des biens étrangers désignés; et si le coût total des biens était supérieur à 100 000 $ CA à un moment quelconque de l'année. Pour déclarer les biens étrangers désignés, le particulier doit remplir le formulaire Déclaration relative à la détention de biens étrangers (TP-1079.8.BE).

Crédit d'impôt pour prolongation de carrière

Des modifications s'appliquent dès 2025 au crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Les personnes âgées de 60 à 64 ans ne peuvent plus y avoir droit, puisque l'âge minimal d'admissibilité passe de 60 à 65 ans. De plus, les règles de calcul du crédit ont été ajustées.

Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés

Ce crédit vise à aider les personnes de 70 ans et plus qui souhaitent demeurer à domicile. Il permet de réduire le coût de services comme l'entretien ménager, les soins personnels, la préparation des repas ou la surveillance. En 2025, le taux du crédit est porté de 38 % à 39 %, dans un contexte de soutien accru à l'autonomie des personnes aînées favorisant des conditions propices pour leur maintien à domicile.

Régime d'assurance médicaments du Québec

Le 1er juillet 2025, les taux de cotisation au régime public d'assurance médicaments ont été augmentés. Pour l'année complète, la cotisation maximale s'établit à 755 $.

Aucune cotisation n'est exigée, entre autres, si le revenu est inférieur au seuil établi selon la situation familiale, ou pour les personnes admissibles au supplément de revenu garanti selon les critères en vigueur.

Restez vigilants

La période des déclarations est propice à la fraude. Revenu Québec ne communique jamais de remboursement ni ne demande de renseignements personnels par courriel ou texto.

Pour en savoir plus, explorez la page Quelles sont nos pratiques en matière de communication?

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

