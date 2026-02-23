Mise en ligne du service ImpôtNet Québec - La saison des impôts 2025 officiellement amorcée

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Revenu Québec informe la population que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les particuliers peuvent dès aujourd'hui transmettre leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2025 produite au moyen d'un logiciel autorisé. Cette démarche électronique constitue, pour les particuliers, le moyen le plus rapide et le plus sécuritaire de s'acquitter de leurs obligations fiscales et de recevoir rapidement tout remboursement éventuel auquel ils pourraient avoir droit.

Dates importantes à retenir pour la période des impôts

Date limite de production pour les particuliers 30 avril 2026 Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et pour leur conjoint ou conjointe 15 juin 2026 Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter la pénalité pour production tardive et les intérêts 30 avril 2026

Justepourtous.ca pour connaître l'information qui vous concerne

Dans le but de soutenir les particuliers dans la préparation de leur déclaration, Revenu Québec lancera, dans les prochains jours, sa campagne publicitaire annuelle les invitant à consulter justepourtous.ca. Ce site regroupe toutes les informations utiles, tant pour les nouveaux déclarants que pour les plus expérimentés, et présente les nouveautés de l'année d'imposition 2025. Étudiants, parents, aînés, proches aidants ou travailleurs autonomes : chaque personne peut facilement identifier les crédits d'impôt auxquels elle a droit et s'assurer d'en bénéficier pleinement.

Recevoir ses documents par voie électronique, c'est pratique

La transmission des déclarations de revenus par Internet permet un traitement accéléré, puisqu'elle élimine certaines étapes, comme la mise à la poste et le traitement manuel des documents. De plus, Revenu Québec confirme rapidement la réception d'une déclaration transmise en ligne.

Par ailleurs, les particuliers peuvent opter pour la réception électronique de toutes les communications pouvant être transmises en ligne dans l'espace sécurisé Mon dossier pour les citoyens. Cette option leur permet de recevoir une notification par courriel lorsqu'une nouvelle communication est déposée dans cet espace. De plus, elle garantit un accès rapide et continu aux documents, en plus d'être plus écologique.

Pour choisir cette option, il suffit de modifier les préférences de communication dans Mon dossier pour les citoyens ou de cocher la case appropriée dans la déclaration de revenus. Les particuliers peuvent aussi en parler à leur préparateur, qui pourra cocher cette option pour eux.

Soutien aux personnes vulnérables avec le service d'aide en impôt

Parce qu'il a à cœur de soutenir les clientèles vulnérables et de s'assurer qu'elles bénéficient de l'ensemble des sommes qui leur reviennent, Revenu Québec administre, une fois de plus cette année, le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles conjointement avec l'Agence du revenu du Canada.

Ce programme vise à accompagner les personnes à revenu modeste qui ont une situation fiscale simple. L'an dernier, plus de 215 000 personnes ont obtenu de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus grâce au soutien de 3 710 bénévoles répartis dans 550 organismes à travers le Québec. Pour en savoir plus, consultez la page Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles.

Faits saillants de l'année d'imposition 2024

Plus de 7,2 millions de particuliers ont produit une déclaration de revenus et l'ont transmise à Revenu Québec.

Le mode de transmission électronique a continué de gagner en popularité. Près de 90 % des particuliers l'ont utilisé pour transmettre leur déclaration.

Une majorité de particuliers, soit 64 %, avaient droit à un remboursement (contre 29 % qui avaient un solde à payer et 7 % dont le solde était à zéro).

Au total, Revenu Québec a remis des remboursements totalisant 7,6 milliards de dollars aux Québécoises et aux Québécois.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

Nous joindre, Journalistes seulement, Claude-Olivier Fagnant, Porte-parole, Mylène Gagnon, Porte-parole, [email protected], 418 652-5115