Saison 2023 exceptionnelle : le ministre Lamontagne fait le point avec le secteur horticole

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a rencontré l'Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi que les filières horticoles afin de faire le bilan des travaux du comité spécial créé en août dernier en réaction aux conditions météorologiques difficiles de la saison 2023.

Dans un premier temps, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) annonce une aide de 50 000 $ à l'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) pour que celle-ci réalise une étude sur les facteurs qui limitent l'adhésion de ses membres au Programme d'assurance récolte (ASREC). Cette étude détaillera les enjeux selon les différents types de cultures. Les conclusions de cette étude sont attendues au printemps 2024.

Le ministre Lamontagne confirme également qu'une révision de l'assurance récolte est en cours du côté de La Financière agricole du Québec (FADQ). Des études et des sondages ont déjà été effectués. L'étude menée par l'APMQ viendra compléter les renseignements nécessaires à la réflexion sur une nouvelle mouture de l'ASREC. Parallèlement, des consultations auprès des différents acteurs de la filière horticole seront amorcées dès cet hiver. L'objectif est d'assurer une plus grande adéquation entre les nouvelles réalités climatiques et les besoins de couverture des producteurs. Une nouvelle version du programme est prévue pour 2024-2025.

Le MAPAQ confirme aussi avoir fait une demande au gouvernement fédéral pour que soit déclenché le programme Agri-relance à la suite des excès d'eau et des sécheresses ayant affecté les producteurs agricoles de plusieurs régions du Québec.

Par ailleurs, pour répondre aux observations des différents groupes horticoles, le ministre a demandé à la FADQ d'entreprendre une démarche active afin de faire connaître les différents programmes d'aide offerts aux producteurs agricoles en cas de catastrophe naturelle. Ce travail de la FADQ permettra de communiquer l'information existante et d'aider les producteurs à mieux comprendre les différents outils à leur disposition ainsi que la complémentarité de ceux-ci.

Le ministre a également informé le secteur horticole de son intention de bonifier le programme de prêt de fonds de roulement et de modifier ses paramètres afin que l'aide financière varie en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ces changements permettront une meilleure distribution de l'aide accordée selon la taille de l'entreprise. Les travaux en ce sens avancent rondement et pourront être dévoilés au cours des prochaines semaines.

Pour terminer, le ministre Lamontagne a encouragé les groupes horticoles à poursuivre les travaux du comité spécial afin de suivre, entre autres, l'avancement des discussions avec le gouvernement fédéral et la fin de la saison pour faire un constat. Cela permettra de constater l'ensemble des compensations versées et d'identifier les suites à donner pour certains producteurs touchés par cette saison difficile. Les changements climatiques ont des répercussions considérables sur les activités des producteurs agricoles, et l'été 2023 a démontré à quel point il est important de soutenir l'adaptation de nos cultures face aux aléas météorologiques de plus en plus fréquents. Les mesures mises en place pour atteindre les objectifs du Plan d'agriculture durable sont notamment l'une des clés pour entamer les prochaines saisons avec une plus grande résilience face aux changements climatiques.

Citation

« Nous sommes très sensibles à la situation des agriculteurs ayant subi les contrecoups des aléas météorologiques de la saison 2023. À l'heure actuelle, nous sommes préoccupés par toute la question de la pérennité de nos entreprises agricoles. Dans les dernières semaines, il était important de fournir les liquidités nécessaires à la poursuite des activités entourant la production horticole. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, il nous faut poursuivre nos réflexions en vue d'évaluer les outils en place et d'effectuer les modifications adéquates. Pour ce faire, notre gouvernement compte sur la poursuite de sa collaboration avec l'UPA et les groupes horticoles afin de continuer à fournir un accompagnement aux producteurs et productrices agricoles du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le ministre a rencontré l'Union des producteurs agricoles, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, les Producteurs de légumes de transformation du Québec, La Financière agricole du Québec.

Rappelons que l'ASREC protège les adhérents contre les risques associés aux conditions climatiques et aux phénomènes naturels incontrôlables.

Agri-relance a pour objectif d'aider les producteurs à couvrir les coûts exceptionnels liés aux dommages subis et, ainsi, à reprendre rapidement leurs activités à la suite d'une catastrophe naturelle. Lors de l'analyse, les compensations de l'ASREC et des autres programmes de gestion des risques, dont Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-Québec Plus et Agri-Québec, seront pris en compte.

l'analyse, les compensations de l'ASREC et des autres programmes de gestion des risques, dont Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-Québec Plus et Agri-Québec, seront pris en compte. Depuis la création du comité spécial, les mesures suivantes ont été prises : Annonce des modifications au volet Prêt de fonds de roulement du Programme Investissement Croissance Durable; Révision du critère d'admissibilité relatif au chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars ou moins; Possibilité d'émettre une garantie de prêt de fonds de roulement et de rendre l'entreprise admissible à l'aide financière du Programme Investissement Croissance Durable a posteriori, lors de la réception des données financières permettant de valider la qualification ou non de l'entreprise.

création du comité spécial, les mesures suivantes ont été prises : D'autres mesures ont également été mises en place : Report de près de deux mois du paiement des avis de contribution, d'une valeur de plus de 32 millions de dollars, pour soutenir les liquidités des entreprises; En date du 31 octobre, près de 18,9 millions de dollars en indemnités ont été versés au Programme d'assurance récolte comparativement à une moyenne de 13,1 millions de dollars au cours des cinq dernières années, et ce, pour le secteur horticole. Mise en application d'une flexibilité en vue de prolonger, jusqu'au 31 décembre, la couverture de la perte en entrepôt pour certaines cultures, notamment les cultures maraîchères; Au cours de la saison, acceptation de 11 prorogations de date limite de semis dans les cultures maraîchères. Ces ajustements permettent aux entreprises d'obtenir un meilleur taux de couverture de leurs cultures.



