TORONTO, le 1er juin 2021 /CNW/ - Nous avons le plaisir de présenter aux joueurs de loterie de l'Ontario INSTANT TOP UP, le premier jeu au monde qu'on peut ajouter aux billets de loterie INSTANT! Demandez INSTANT TOP UP lorsque vous achetez un billet. Pour 1 $ de plus, vous courrez la chance de gagner un gros lot progressif en magasin. Le gros lot, qui commence à 25 000 $, augmente chaque fois qu'un billet est acheté dans la province, jusqu'à ce qu'il soit gagné. Il revient alors à 25 000 $, puis il recommence à augmenter!

« Lorsque vous achetez un billet INSTANT, vous égayez votre journée. Si vous ajoutez INSTANT TOP UP à cet achat, vous avez l'occasion de vous amuser encore plus, puisque vous courez la chance de gagner un gros lot directement en magasin, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. INSTANT TOP UP est une création unique d'OLG; aucun autre organisme de loterie n'offre quoi que ce soit de semblable. Notre laboratoire d'innovations centré sur le client a pour mission de créer des expériences imbattables qui renforceront notre position de leader dans le secteur du divertissement. »

Lors de tout achat d'INSTANT TOP UP, l'écran du terminal de loterie montrera une palpitante vidéo d'animation dans laquelle des tuiles se retourneront pour révéler différents montants de lots et ainsi afficher le résultat du joueur. Le résultat s'imprime aussi sur le billet du client.

Comment jouer

Pour 1 $ de plus, INSTANT TOP UP peut être ajouté à tout billet INSTANT admissible acheté et donne la chance de gagner des lots en argent, des jeux gratuits ou le gros lot qui commence à 25 000 $ et augmente jusqu'à ce qu'il soit gagné.

peut être ajouté à tout billet INSTANT admissible acheté et donne la chance de gagner des lots en argent, des jeux gratuits ou le gros lot qui commence à 25 augmente jusqu'à ce qu'il soit gagné. Achetez ou présentez au détaillant un billet INSTANT admissible, puis demandez de jouer à INSTANT TOP UP .

. Le détaillant balaie le code à barres à l'endos du billet et perçoit 1 $ du joueur, ce qui active la vidéo d' INSTANT TOP UP sur l'écran du terminal de loterie.

sur l'écran du terminal de loterie. Si la vidéo affiche trois tuiles correspondantes, le client gagne le lot correspondant. Si une tuile « BONI TOP UP » est révélée, le client gagne un lot boni. Le montant total du lot sera indiqué sur l'écran du terminal de loterie et sur le billet imprimé.

» est révélée, le client gagne un lot boni. Le montant total du lot sera indiqué sur l'écran du terminal de loterie et sur le billet imprimé. Les lots consistant en des jeux gratuits peuvent être échangés immédiatement ou plus tard, lorsque le gros lot sera encore plus élevé.

INSTANT TOP UP est un jeu à payer avant de jouer qui est seulement offert dans les points de vente d'OLG en Ontario .

est un jeu à payer avant de jouer qui est seulement offert dans les points de vente d'OLG en . Les probabilités de gagner un lot, quel qu'il soit, sont de 1 sur 4,00. Les probabilités de gagner le gros lot sont de 1 sur 2 000 000,00.

INSTANT TOP UP est en vente à compter d'aujourd'hui chez les détaillants de loterie de la province. Pour témoigner l'appréciation d'OLG envers son partenariat solide avec notre réseau de détaillants, les détaillants de loterie recevront une commission double sur les ventes d'INSTANT TOP UP jusqu'au 29 juin.

Le programme primé de jeu responsable d'OLG fait partie intégrante de notre culture organisationnelle et est intégré à tout ce que nous faisons, y compris les nouveaux jeux comme INSTANT TOP UP. Qu'il s'agisse de la stratégie d'affaires globale, de la conception des produits ou de nos activités, notre but est de prévenir et de d'atténuer les problèmes de jeu et d'aider nos joueurs à adopter des habitudes de jeu saines en créant des expériences positives pour les joueurs. Renseignez-vous avant de jouer en visitant jouezsense.ca.

OLG contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Notre focus est de comprendre les besoins et les désirs des clients qui utilisent nos produits et d'y satisfaire pour maximiser la valeur pour nos clients et la Province.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de jouer à INSTANT TOP UP ainsi que les détails des lots et les probabilités de gagner, visitez OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

