DUBAÏ, Émirats arabes unis, 12 octobre 2023 /CNW/ - L'édition annuelle du Global Mobile Broadband Forum (MBBF) de Huawei a commencé hier, à Dubaï. L'événement a commencé par une discussion diffusée en direct entre le président tournant de Huawei, Ken Hu, et le directeur général de la GSMA, Mats Granryd, sur l'état actuel du développement de la 5G et les perspectives pour l'avenir.

« La technologie change vraiment rapidement et les nouvelles exigences évoluent chaque jour », a déclaré M. Hu. « Nos réseaux doivent donc continuer d'évoluer aussi. Notre industrie dans son ensemble doit se préparer pour l'avenir et optimiser la valeur des investissements dans la 5G - c'est pourquoi nous concentrons nos efforts sur la 5G Advanced. »

La 5G progresse à pas de géant

Ken Hu et Mats Granryd ont convenu que la 5G a connu des progrès remarquables sur le plan du déploiement, de l'adoption, des services aux consommateurs et des applications industrielles. À ce jour, plus de 260 réseaux 5G ont été déployés à travers le monde, couvrant près de la moitié de la population mondiale. La 5G est la technologie mobile qui connaît la croissance la plus rapide; et le chiffre d'un milliard de connexions a été atteint seulement trois ans après son lancement. En comparaison, il a fallu six ans à la 4G pour en arriver au même stade.

Selon M. Hu, la 5G est devenue un nouveau moteur de croissance pour les fournisseurs de services mobiles du marché grand public. Pour les grands fournisseurs de services mobiles du monde entier, la 5G représente désormais la majorité du trafic réseau. Les applications vidéo modifient particulièrement les habitudes de consommation, entraînant une multiplication par trois à cinq du trafic réseau et une augmentation moyenne de 10 % à 25 % du revenu moyen par client.

La 5G a également favorisé le développement de réseaux de communications mobiles sur le marché des industries verticales, ce qui constitue l'une des principales différences avec la 4G. Il existe actuellement plus de 50 000 applications 5G industrielles dans le monde, et plus de 10 millions des connexions 5G se font dans un cadre industriel.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons identifié des scénarios clés pour des applications industrielles, comme les télécommandes, les liaisons vidéo, la visionique et la localisation, où nous pouvons maximiser la valeur de la 5G », a poursuivi M. Hu. « Nous avons également identifié des industries comme l'exploitation minière, les installations portuaires et la fabrication, où nous pouvons augmenter les capacités de la 5G. »

Mats Granryd a confié pour sa part : « La 5G stimule la transformation numérique dans tous les secteurs et crée de grandes possibilités. En 2030, la 5G contribuera à l'économie mondiale à hauteur d'un billion de dollars américains, et procurera des avantages répartis dans tous les secteurs. »

De nouvelles capacités, de nouveaux modèles et de nouveaux écosystèmes : libérer le plein potentiel de la 5G

S'exprimant au sujet des prochaines étapes de la 5G, Ken Hu a mentionné plusieurs initiatives clés destinées aux consommateurs, qui devraient aider les fournisseurs de services mobiles à connaître du succès de façon continue. Il s'agit notamment d'étendre en permanence la couverture réseau, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'explorer des modèles de tarification plus souples.

En ce qui concerne le marché B2B, M. Hu a suggéré à l'industrie de tirer parti des applications 5G éprouvées pour stimuler l'adoption de la 5G à grande échelle dans un plus grand nombre de secteurs d'activités. Tout au long de ce processus, les fournisseurs de services mobiles ont la possibilité de mieux se positionner pour saisir de nouvelles occasions dans la numérisation industrielle en renforçant leurs capacités infonuagiques, en développant des applications industrielles et en intégrant les systèmes de bout en bout.

« Nous avons du pain sur la planche », a déclaré M. Hu. « Nous devons améliorer nos capacités, faire évoluer la technologie, créer une meilleure expérience utilisateur, passer à l'étape supérieure dans le secteur industriel et maximiser la valeur de nos investissements dans la 5G. »

Pour contribuer à enrichir l'écosystème d'applications 5G, la GSMA a proposé l'initiative Open Gateway comme moyen de soutenir l'innovation intersectorielle. Open Gateway est un cadre d'API communes qui apportera un accès universel aux capacités de réseau des fournisseurs, permettant aux développeurs et aux fournisseurs de services infonuagiques de s'améliorer et de créer de nouveaux services numériques.

« À l'heure actuelle, environ 240 fournisseurs de services mobiles, représentant plus de 62 % des abonnés mobiles du monde, nous ont rejoints », a déclaré Mats Granryd. « Open Gateway est un moyen pour les développeurs d'applications, les sociétés à très grande échelle et d'autres d'utiliser plus efficacement les capacités des réseaux et de créer des API communes que nous pouvons partager avec toute la communauté des fournisseurs de services mobiles. Cela s'apparente à ce que nous avons fait avec l'itinérance à l'époque de la 2G, mais pour les API. C'est passionnant. »

« Nous devons activer l'écosystème, notamment en ce qui concerne les développeurs d'applications », a convenu M. Hu. « Open Gateway est un excellent moyen d'aider les développeurs à utiliser pleinement les réseaux, créant ainsi de plus grandes possibilités de développement pour la 5G sur les marchés grand public et industriels de la numérisation. »

