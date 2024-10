SAISIR L'OPPORTUNITÉ DU PROJET DE LOI NO 71 POUR BRISER LES CYCLES DE LA PAUVRETÉ

Le Collectif petite enfance émet ses recommandations

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le Collectif petite enfance a pu s'adresser aux élus de l'Assemblée nationale cet après-midi, lors des consultations particulières concernant le projet de loi no 71 - Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. Bien que le Collectif ait saisi la volonté de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de prioriser l'insertion à l'emploi pour tous les prestaires du Régime d'assistance sociale, il s'interroge sur les impacts de ce changement de paradigme sur les familles et souhaite mettre en lumière des considérations indispensables à ce que cette réforme puisse être mise en œuvre de manière qu'aucun enfant n'en subisse indirectement les conséquences.

« Si on veut assurer aux familles, particulièrement celles vivant en contexte de vulnérabilité, une insertion sur le marché du travail, il faut leur donner accès aux services dont elles ont besoin, adapter ces services à leurs réalités et s'assurer que les conditions sont vraiment réunies pour qu'elles puissent les utiliser », souligne Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Pour ce faire, il est impératif d'offrir aux familles vulnérables de la flexibilité et de la stabilité dans les programmes d'insertion et de s'assurer que tous les enfants aient une place en services de garde éducatifs à l'enfance. Il en va d'assurer leur plein développement.

Autrement, le Collectif petite enfance est préoccupé par l'abolition de l'allocation pour les familles vulnérables ayant des enfants de 5 ans et moins, notamment les familles monoparentales. La littérature scientifique est sans équivoque sur le sujet : le facteur principal influençant la précarité d'un ménage est son revenu disponible.

C'est dans une volonté de contribuer à prévenir une aggravation de la précarité des familles vulnérables, afin que chaque enfant se développe à son plein potentiel, que le Collectif a participé aux consultations de cet après-midi.

« Le projet de loi no 71 est une occasion pour briser les cycles de la pauvreté; saisissons-la », termine Mme Bonneville.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

