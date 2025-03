MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le 19 mars 2025, suite à l'identification d'une tentative d'effraction sur un wagon qui transitait au triage du CN Taschereau, les agents des services frontaliers de la Salle des comptoirs de Montréal ont été appelés par la police du CN pour inspecter un conteneur ferroviaire sous douane en provenance du Mexique et ayant transité par les États-Unis.

Durant l'examen du conteneur et de wagons supplémentaires qui contenaient des véhicules neufs, les agents des services frontaliers ont décelé de la contrebande dissimulée sous les tapis des véhicules. L'équipe de chimistes du laboratoire de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a permis d'identifier de manière formelle la substance, confirmant la présence de cocaïne. Au total, 119 briques contenant 142 kg de cocaïne, évalués à 3,5 M $, ont été décelés et saisis.

Des agents des services frontaliers du Service maritime et ferroviaire de Montréal, ainsi que des maîtres-chiens de l'équipe postale de l'établissement de traitement du courrier Léo-Blanchette ont été mobilisés, le tout sous la coordination de la Section du renseignement de l'ASFC. Les équipes du SPVM sont également intervenues pour sécuriser le périmètre de fouille et assurer l'escorte du transport des briques de cocaïne. La drogue a été remise à la Sûreté du Québec pour enquête.

Citation

« Cette saisie majeure de cocaïne est le résultat direct du travail collaboratif et diligent de nos agents des services frontaliers, nos services de renseignement, nos chimistes, nos maîtres-chiens et de nos partenaires. Cette collaboration est un autre exemple de notre engagement commun à protéger les Canadiens et à démanteler les organisations criminelles. »

- Eric Lapierre, Directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Les faits en bref

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants et les activités d'exécution de la loi, consultez la page Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction d'y revenir.

et l'interdiction d'y revenir. Contactez la ligne de surveillance frontalière pour signalez des activités transfrontalières suspectes en utilisant notre formulaire en ligne sécurisé ou notre ligne de téléphonique sans frais au 1-888-502-9060.

