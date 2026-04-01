EDMONTON, AB, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le 30 mars 2026, grâce à la vigilance du personnel, des colis contenant des objets interdits et non autorisés ont été saisis à l'Établissement d'Edmonton, un établissement fédéral à niveaux à sécurité maximale.

Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve de la méthamphétamine et du concentré de THC. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 57 700 $.

La police a été informée et l'établissement mène une enquête.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258