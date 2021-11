Citation

« Chaque budget représente un exercice rigoureux accompli conjointement par l'ensemble des directions de l'arrondissement dans un souci de gestion financière responsable. Depuis l'an dernier, notre administration, tout comme chaque ménage laurentien, fait toutefois face à une pression financière supplémentaire en raison de la pandémie. Ainsi, il nous faut absorber l'achat de matériel lié aux mesures sanitaires et les augmentations de coûts liés à divers services et équipements. Je suis donc très satisfait que nous ayons réussi à mettre la touche finale à ce budget sans impact sur les contribuables et, qui plus est, en assurant les ressources nécessaires à la concrétisation de notre Plan stratégique 2022-2025 et du Plan d'urgence climatique 2121-2030. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, 11,5 M$ seront consacrés à l'administration générale, 1,4 M$ à la sécurité publique et 5,5 M$ à l'hygiène du milieu, qui comprend, par exemple, l'entretien du réseau local d'aqueduc et d'égout. Une somme de 1,4 M$ sera réservée à la santé et au bien-être, 5,9 M$ à l'aménagement, à l'urbanisme et au développement, de même que 31,8 M$ aux loisirs et à la culture, incluant l'entretien des parcs. Enfin, 19,1 M$ seront réservés pour le transport, lequel comprend les travaux de voirie et le déneigement.

Budget 2022

Répartition des principales sources de revenus :

Transferts de la Ville de Montréal, incluant un revenu anticipé de permis de construction :

55 955 000 $

55 955 000 $ Revenus de taxation locale : 14 283 000 $

Revenus de tarification locale : 5 113 700 $

Affectation de surplus : 1 201 900 $

Total : 76 553 600 $

Répartition des principales dépenses par activité :

Administration générale : 11 479 600 $

Aménagement, urbanisme et développement : 5 885 200 $

Hygiène du milieu : 5 521 500 $

Loisirs et culture : 31 786 400 $

Santé et bien-être : 1 442 600 $

Sécurité publique : 1 388 400 $

Transport : 19 049 900 $

Total : 76 553 600 $

Actions prioritaires en 2022 : budget de fonctionnement et PDI

Poursuivre le réaménagement de plusieurs parcs, incluant le remplacement de bassins de piscines et la réfection de terrains sportifs.

Poursuivre la création du Corridor de biodiversité, une infrastructure de 450 hectares qui permettra à la population de cohabiter avec la nature.

Rénover le centre préscolaire du Centre des loisirs, qui offre une vaste programmation d'activités à cette clientèle.

Restaurer la maison Robert-Bélanger, un ancien bâtiment témoignant de l'histoire de la communauté.

Réaménager le centre d'exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé.

de la Bibliothèque du Boisé. Concrétiser le projet de création d'un quartier culturel dans le secteur du Vieux-Saint-Laurent.

Poursuivre la conversion au DEL des lampadaires sportifs et décoratifs dans les parcs.

Mettre à niveau les parcs canins.

Le budget 2022 ainsi que le PDI 2022-2031 de l'arrondissement de Saint-Laurent seront transmis au conseil municipal de Montréal, en vue de leur adoption prochaine.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

