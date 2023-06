SAINT-LAURENT, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Lors de sa séance générale du 6 juin dernier, le conseil de Saint-Laurent a renforcé ses normes visant à favoriser la construction de bâtiments durables et à protéger la foresterie privée, ainsi que celles encourageant le verdissement des terrains et des espaces de stationnement extérieurs.

Les nouvelles exigences permettront d'atteindre plusieurs objectifs du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent et du Plan Climat de la Ville de Montréal adopté en 2020: augmenter les espaces végétalisés notamment à travers la plantation d'arbres, réduire les îlots de chaleur urbains et la vulnérabilité aux aléas climatiques, et enfin diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« En tant que territoire municipal durable, nous mettons la biodiversité au coeur de nos décisions. Avec le renforcement de nos exigences de verdissement, nous allons non seulement augmenter les espaces végétalisés, mais aussi accroître la biodiversité sur tout le territoire et améliorer la santé des arbres. Ces derniers fournissent avant tout l'oxygène essentiel à la vie sur Terre et adoucissent le climat grâce à leur ombrage. Ils sont le premier support à toute biodiversité et un élément majeur de la qualité des milieux urbains. Ce renforcement des normes de verdissement s'ajoute à notre bonification du stationnement écoresponsable pour viser nos objectifs de développement durable. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Avec la modification du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage par le règlement RCA08-08-0001-161, Saint-Laurent favorise la construction durable des bâtiments et des espaces de stationnement.

Un nouveau cadre d'analyse et des critères écologiques renforcés

En ajoutant un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), l'administration laurentienne se dote d'un nouveau cadre d'analyse afin que les grands projets de nouveaux bâtiments et d'agrandissement (bâtiments d'ordre multifamilial, commercial, service et industriel) répondent aux plus hauts standards environnementaux et de développement durable.

De même, pour les projets de moindre envergure (bâtiments d'ordre résidentiel - unifamilial, duplex, triplex), les PIIA existants voient également leurs exigences environnementales renforcées.

L'objectif est double: conserver voire bonifier le couvert végétal en place et encourager l'utilisation de matériaux écologiques ou la réutilisation de matériaux.

D'autres modifications accompagnent le nouveau PIIA pour favoriser la biodiversité sur le territoire laurentien, dont la mise à jour de la liste des espèces envahissantes indésirables. L'utilisation exclusive de gazon est découragée dans l'aménagement des terrains au profit d'une plus grande diversité de végétaux. Le gazon synthétique n'est permis que pour certains aménagements de cours d'écoles et de garderies.

Mieux protéger les arbres

Les normes touchant l'abattage, la plantation et la protection des arbres sont également bonifiées. Ceci est d'autant plus nécessaire étant donné qu'environ 70 % du territoire laurentien est consacré aux activités industrielles et commerciales couvertes à seulement 3,3% par la canopée.

Pour bonifier la canopée sur le territoire lors de l'aménagement d'un espace de stationnement, d'une cour d'école ou d'une piscine, il sera exigé de planter 1 arbre par 200 m2.

Plusieurs mesures visent à favoriser la croissance des arbres dans un environnement propice. Celles-ci s'adaptent à la taille de l'arbre et à son essence pour que l'arbre puisse grandir et être protégé adéquatement lors de travaux. Ainsi, les fosses de plantation sont agrandies. Ou encore, une distance minimale de trois mètres des limites de terrains doit être respectée pour les stationnements souterrains afin d'augmenter les volumes de pleine terre.

Les raisons qui permettent d'abattre un arbre ont également été restreintes.

Le secteur résidentiel également mis à contribution

Il sera désormais permis de planter des arbres de plus petit gabarit (3 cm de diamètre) afin de faciliter les manipulations pour les résidences unifamiliales, bifamiliales et multiplexe (3-4 unités).

La définition d'aménagement paysager a également été modifiée afin qu'une plus grande portion des terrains résidentiels, commerciaux et industriels fasse l'objet de plantation de végétaux. Le nouveau règlement précise également ce qui doit être végétalisé en cour avant et les bandes végétalisées ont été bonifiées le long des lignes de lots.

