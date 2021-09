« Malgré une baisse dans les crimes contre les personnes à Saint-Laurent ces deux dernières années, les derniers incidents impliquant des armes à feu prouvent que nous devons aller encore plus loin. Notre priorité absolue est de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos citoyens et de nos travailleurs sur notre territoire. Nous collaborons déjà avec le SPVM qui fait un travail remarquable. Mais avec l'interdiction fédérale des armes d'assaut et de poings ainsi qu'un programme de rachat volontaire d'armes à feu et le renforcement des peines, nous pourrions réduire encore plus significativement le nombre d'armes en circulation et lutter ainsi plus efficacement contre toutes les violences armées ».

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Précisions

Dans sa résolution, Saint-Laurent demande également au gouvernement fédéral de mettre en place un programme de rachat volontaire d'armes à feu sur son territoire et de renforcer les peines pour l'importation, la fabrication et l'utilisation illégales des armes à feu au Canada.

Selon Statistique Canada, le nombre d'homicides par armes à feu a augmenté pour la quatrième année consécutive (de 2013 à 2017), soit de 103 % en quatre ans. Le taux actuel représente ainsi le taux « le plus élevé observé au Canada depuis 1992 ». Le nombre d'armes de poing au Canada a plus que doublé depuis 2012 (passant de 465 000 à 935 000) et ces armes sont à l'origine d'environ 24 % de tous les homicides au pays.

À Montréal, ce sont 18 personnes par an en moyenne qui meurent assassinées à l'aide d'une arme à feu, représentant plus de 50 % des homicides annuels. La Ville de Montréal avait adopté en 2018 à l'unanimité une motion demandant au gouvernement fédéral de bannir les armes d'assaut et les armes de poing.

Dès 2007, Saint Laurent s'est doté d'une patrouille de sécurité urbaine pour renforcer sa sécurité publique. Celle-ci assure une présence quotidienne et nocturne dans les rues et les parcs du territoire à l'aide de véhicules et vélos identifiés. Elle collabore pleinement avec le Service de police de la Ville de Montréal pour répondre aux préoccupations des résidents, intervenir lors d'incidents mineurs et assurer la sécurité lors de grands événements publics dans l'arrondissement.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

