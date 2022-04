« Notre gouvernement redouble d'efforts en matière d'environnement à Montréal. Que l'on parle de transports collectifs, de décontamination des sols ou d'électrification des transports, nous avons plusieurs grands chantiers qui nous aideront à atteindre nos cibles environnementales. Avec les sommes annoncées aujourd'hui, nous réitérons notre engagement en faveur de la protection des milieux humides et de la biodiversité. Les citoyens du la région de Montréal pourront continuer de profiter d'un des joyaux verts de la métropole, dans le respect de l'environnement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce financement important pour protéger l'un de nos trésors verts à Saint-Laurent : le boisé du parc Marcel-Laurin. Cette aide permettra aussi de bonifier les efforts déjà déployés depuis 2005 pour protéger ce boisé, le seul parc municipal de conservation montréalais, situé au cœur de notre projet de corridor de biodiversité à Saint-Laurent. Protéger la biodiversité est d'ailleurs une des priorités de notre plan d'urgence climatique 2021-2030 adopté en novembre dernier. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Saint-Laurent a obtenu une aide financière d'un montant maximal de 999 610,98 $ pour son projet « Restauration et création de milieux humides et hydriques au boisé du parc Marcel-Laurin - Pour un milieu naturel vert et bleu », déposé dans le cadre du volet 2 du deuxième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques du Québec adoptée en juin 2017.

Cette aide financière permet de soutenir la réalisation de projets concrets et structurants pour rétablir ou créer la dynamique écologique naturelle des écosystèmes concernés. À Saint-Laurent, le financement servira notamment à embaucher un agent de recherche spécialisé en restauration écologique pour une période de trois ans.

Oasis de nature et de découvertes de 15,97 hectares, le boisé du parc Marcel-Laurin comprend six écosystèmes distincts : la forêt, la friche arborescente, le marécage arborescent, le champ, le marais et la friche arbustive. Les milieux humides qui le composent sont protégés par la Loi sur la qualité de l'environnement.

Le projet laurentien vise à restaurer les marécages, les marais et le ruisseau afin d'en assurer leur intégrité écologique tout en créant une connectivité hydraulique entre eux. Il permettra de lutter contre les espèces envahissantes comme le roseau et donc, à terme, de remettre en état ces milieux humides et hydriques et favoriser la biodiversité urbaine dont les oiseaux aquatiques et la grenouille verte par exemple. Ce projet augmentera également les services écosystémiques rendus par la nature, comme la filtration et la rétention des eaux pluviales ou encore l'augmentation de la résilience du territoire face aux changements climatiques.

Depuis 2005, Saint-Laurent a entrepris une démarche de protection, de conservation et de mise en valeur du boisé du parc Marcel-Laurin en s'associant au Comité Écologique du Grand Montréal. Des actions ont été réalisées afin de restaurer ce milieu naturel inscrit au répertoire des milieux naturels protégés de l'agglomération de Montréal et protégé depuis 2010, dont l'installation d'infrastructures pour offrir une meilleure accessibilité aux citoyens, l'aménagement d'habitats pour la faune, le contrôle des plantes envahissantes et la plantation de végétaux indigènes adaptés au milieu.

Ce boisé se situe au cœur du corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Pour rappel, il s'agit d'un projet très ambitieux qui engage Saint-Laurent sur plus de 20 ans. Ainsi, à terme, le corridor s'étendra sur un territoire d'environ 450 hectares, passant par des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Il reliera les noyaux de biodiversité déjà existants à Saint-Laurent dont le boisé du parc Marcel-Laurin, mais aussi le boisé Cavendish--Raymond-Lasnier--Beaulac--Poirier, les parcs‐nature du Bois‐de‐Liesse et du Bois-de-Saraguay ainsi que le ruisseau Brook. Il permettra de restaurer leur connectivité à l'aide d'aménagements favorisant le déplacement de la flore, de la faune et, bien sûr, des humains. Le corridor a déjà obtenu deux prix nationaux en design urbain et en architecture paysagiste.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

