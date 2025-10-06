Saint-Laurent en mouvement : une campagne pour accélérer la mobilité durable

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - MOBA, en collaboration avec l'arrondissement de Saint-Laurent, lance la campagne Saint-Laurent en mouvement, une initiative phare qui s'inscrit dans les objectifs du Plan d'urgence climatique (PUC) 2021-2030. Cette initiative propose des actions concrètes pour transformer les habitudes de déplacement et réduire la dépendance à l'auto solo. Dès cet automne, un projet pilote de covoiturage domicile-travail sera mis en place dans l'arrondissement, en collaboration avec Amigo Express. Une nouvelle plateforme, Amigo Express Local, a été développée pour faciliter et encourager les trajets partagés entre collègues, voisins et étudiants. Facile d'utilisation et gratuite, elle permet de trouver rapidement un partenaire de route au sein de la communauté laurentienne, tout en bénéficiant du vaste réseau métropolitain déjà déployé par Amigo Express.

Avec plus de 100 000 emplois et deux établissements d'enseignement supérieur, Saint-Laurent regorge d'occasions de partager la route. En choisissant de covoiturer ne serait-ce qu'une fois par semaine, chaque citoyen contribue à réduire ses coûts, son stress et son empreinte carbone, tout en faisant partie d'un mouvement collectif vers une mobilité plus durable.

Pour en savoir plus et créer votre équipage, visitez : https://amigoexpress.com/local/area/qc/montreal/saint-laurent

Une solution adaptée aux entreprises du territoire

Saint-Laurent en mouvement s'adresse particulièrement aux entreprises et établissements du territoire. Le covoiturage devient particulièrement intéressant lorsqu'il est réalisé en réseau ouvert, permettant aux employés de différentes organisations de partager leurs trajets. Cette approche augmente le nombre de correspondances possibles, réduit les coûts de transport et la congestion, et offre un impact collectif plus important sur l'empreinte carbone du territoire.

Une campagne mobilisatrice pour l'ensemble de la communauté

En plus du covoiturage, Saint-Laurent en mouvement vise à :

mettre en valeur les employeurs exemplaires qui s'engagent à soutenir la mobilité durable;

promouvoir les transports actifs et collectifs;

renforcer la fierté collective autour de la transition écologique en cours dans l'arrondissement.

« Le covoiturage local est une réponse concrète aux défis de mobilité. Avec ce projet pilote, nous voulons démontrer qu'il est possible de transformer nos habitudes de transport grâce à des solutions simples, accessibles et collectives », souligne Élisabeth Tremblay, directrice de MOBA.

« En ajoutant cette nouvelle fonctionnalité à son offre de services, Amigo Express espère opérer une petite révolution au Québec. Après être devenue un incontournable du transport interurbain, la communauté Amigo Express, forte de ses 900 000 membres et maintenant aidée de ses partenaires, a toutes les chances de mettre le Québec à l'ère du covoiturage domicile-travail-études », souligne Marc-Olivier Vachon, directeur général d'Amigo Express.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable - MobilisActions.

À propos de MOBA

MOBA est un centre d'expertise en mobilité durable qui œuvre sur les territoires de l'Ouest de l'île de Montréal, de Laval et des Laurentides. Sa mission est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la transition vers des solutions de transport alternatives à l'auto solo, en favorisant des modes de déplacement plus durables et plus sains.

À propos d'Amigo Express

Fondée au Québec en 2006, Amigo Express est une entreprise spécialisée dans le covoiturage de longue distance et, plus récemment, dans le covoiturage domicile-travail-études. Sa plateforme unique permet de réduire les coûts de déplacement tout en favorisant une mobilité plus durable, partout au Québec et à travers le Canada. Avec plus de 900 000 membres, Amigo Express est aujourd'hui la plus grande communauté de covoiturage au pays. Avec Amigo express Local, l'organisation souhaite faciliter les déplacements domicile-travail en offrant une plateforme simple, sécurisée et gratuite pour le covoiturage entre collègues et voisins.

