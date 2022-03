Subvention pour l'utilisation équipements d'entretien paysager sans carburant

Afin d'encourager l'utilisation d'équipements d'entretien paysager sans carburant, donc électrique, à batteries ou manuels, les résidents pourront recevoir un remboursement d'un maximum de 200 $ avant taxes équivalant à 50% de la facture totale pour tout achat d'une tondeuse, d'un coupe-bordure, d'un souffleur à feuille ou d'une souffleuse à neige écologique.

Pour se départir de manière responsable d'anciens équipements à carburant, il est possible de les déposer à tout moment à l'Écocentre Saint-Laurent situé au 3535 rue Sartelon, H4R 1E6.

Subvention pour l'utilisation d'équipements écologiques domestiques

Saint-Laurent propose aussi aux citoyens de se doter d'équipements écologiques pour l'extérieur ou l'intérieur de la maison. Les produits admissibles sont les composteurs domestiques, les vermicomposteurs, les thermostats électroniques, les gradateurs de lumière, les capteurs de mouvement, les ampoules DEL, les produits calfeutrants pour portes, fenêtres et toitures ainsi que les panneaux et lampes solaires. Le remboursement s'élève à 50 % de la facture totale des équipements pour un maximum de 125 $ avant taxes.

Plan d'urgence climatique 2021-2030

Rappelons que ces programmes s'ajoutent à ceux adoptés à l'automne dernier portant sur les produits d'hygiène personnelle durable incluant les couches pour bébés et les trousses de préparation aux situations d'urgence. Offerts à tous les résidents, ces subventions répondent aux objectifs du Plan d'urgence climatique (PUC) 2021-2030 de Saint-Laurent, qui a comme objectif d'instaurer des initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire laurentien et accroître la résilience de la communauté face aux changements climatiques.

Liens connexes

Détails des programmes de subvention écologiques à Saint-Laurent

Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent

Saint-Laurent ajoute de nouvelles subventions pour réduire les déchets et accroître la résilience face aux changements climatiques (communiqué du 28-10-2021)

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Macarena Lobos, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673, [email protected]