Saint-Laurent devient ainsi le premier arrondissement montréalais à offrir une aide financière pour l'achat de trousses de préparation aux situations d'urgence, laquelle vise à sensibiliser les résidents à se doter du matériel nécessaire pour faire face à une catastrophe naturelle.

Ces subventions s'ajoutent à celles portant sur les couches écologiques lavables pour bébé financées par l'arrondissement depuis 2016.

Offerts à tous les résidents, ces subventions répondent aux objectifs du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent, qui a comme objectif d'instaurer des initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire laurentien et accroître la résilience de la communauté.

« Nous sommes fiers de présenter ces nouveaux programmes qui permettront à chaque bénéficiaire de faire sa part pour préserver l'environnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec ces aides financières, nous souhaitons aussi encourager les Laurentiennes et les Laurentiens à adopter de saines habitudes de vie écoresponsables en choisissant des produits réutilisables. De plus, comme nous le constatons depuis quelques années, les situations d'urgence se multiplient partout dans le monde. Il est important que dans ces cas extrêmes chacun puisse assurer sa propre sécurité et celle de sa famille à l'aide d'une trousse de préparation aux situations d'urgence. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails des programmes



Subvention pour

l'achat de produits

d'hygiène féminine

durable Subvention pour

l'achat de produits

hygiéniques

écoresponsables Subvention pour l'achat

d'une trousse de p

réparation aux

situations d'urgence Produits admissibles Coupes

menstruelles

Culottes

menstruelles

lavables

Serviettes

hygiéniques

lavables

Inserts

lavables Culottes et sous-

vêtements

lavables pour

fuites urinaires et

énurésie

Sacs

imperméables

pour les produits

hygiéniques

durables

lavables

Inserts lavables

Culottes lavables

d'entraînement à

la propreté (12

mois et plus)

Couches

lavables (adultes) Trousse de préparation

aux situations d'urgence : pour la maison

pour la voiture Subvention offerte 50 % de la facture

totale pour un

maximum de 75 $ a

vant taxes par

personne 50 % de la facture totale

pour un maximum de 75 $

avant taxes par

personne 50 % jusqu'à

concurrence de 125 $

avant taxes à l'achat

d'une trousse d'urgence

pour la maison et d'une

trousse de sécurité

routière pour la voiture

par adresse.

Un soutien plus élevé est offert aux familles à faible revenu.

Pour plus de plus amples renseignements sur les programmes ou pour déposer une demande, visitez le site montreal.ca/saint-laurent

Contexte

Selon les données du Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME), à Montréal seulement, près de 1 422 tonnes de produits d'hygiène personnelle finissent dans les sites d'enfouissement annuellement. Composées de différents mélanges de plastiques, ces protections jetables peuvent contenir de 20 à 30 produits chimiques, les rendant non recyclables et non compostables. On estime que ces produits prendront environ 450 ans à se décomposer complètement. Il est donc primordial d'éviter l'utilisation de ce type de produit afin de réduire les matières enfouies et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre.

Parallèlement, depuis des décennies, des rapports scientifiques d'organismes nationaux et internationaux reconnus, sonnent l'alarme quant aux situations d'urgence causées par les changements climatiques, dont la hausse moyenne des températures, les sécheresses, les chaleurs extrêmes, les pluies diluviennes, les inondations ainsi que les tempêtes destructrices.

On estime que les conséquences seront graves sur l'environnement et l'économie ainsi que sur la santé et la sécurité des populations. Comme il l'avait déjà fait avec le Rendez-vous de l'écocitoyen en octobre 2019, l'arrondissement continue de sensibiliser les résidents et les résidentes sur cet enjeu et de les inciter à aller au-delà de la prise de conscience de cette nouvelle réalité pour se préparer à toute éventualité, même en milieu urbain.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

