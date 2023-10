Saint-Laurent adopte un budget de 81,3 M$ et un Programme décennal d'immobilisations de 96,2 M$ pour assurer le développement et la pérennité de ses actifs

SAINT-LAURENT, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Lors de sa séance générale tenue le 3 octobre, le conseil de Saint-Laurent a adopté son budget pour l'année 2024. S'élevant à 81 320 200 $, celui-ci représente une augmentation de 2 943 200 $, comparativement au budget de 78 377 000 $ retenu pour l'exercice 2023.

Au cours de la même séance, le conseil a également adopté pour la quatrième fois un Programme décennal d'immobilisations (PDI). Doté d'une enveloppe de 96,2 M$, le PDI couvre une période de 10 ans. Les différents projets qu'il comprend représenteront des investissements de 188 M$ au bénéfice de la communauté. Visant les années 2024 à 2033, il offre donc une grande flexibilité dans la réalisation des projets prioritaires.

Le budget en bref

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, 14,8 M$ seront consacrés à l'administration générale, 1,6 M$ à la sécurité publique et 5,7 M$ à l'hygiène du milieu, qui comprend, par exemple, l'entretien du réseau local d'aqueduc et d'égout. Une somme de 1,8 M$ sera réservée à la santé et au bien-être, 6,7 M$ à l'aménagement, à l'urbanisme et au développement, de même que 30,2 M$ aux loisirs et à la culture, incluant l'entretien des parcs. Enfin, 20,5 M$ seront réservés pour le transport, lequel comprend les travaux de voirie et le déneigement.

Aussi, malgré l'importante l'inflation survenue en 2023, l'arrondissement a été en mesure de maintenir, pour 2024, le même taux de taxation locale que celui de 2023, soit à 0,0674 $ par 100 $ d'évaluation.

Citation

« Alors que l'administration laurentienne fait face à d'importantes augmentations autant du côté de l'achat de matériel que de la location d'équipements, nos directions ont réussi à composer un budget et un programme décennal d'immobilisations équilibrés qui leur permettront de poursuivre les grands projets de Saint-Laurent tout en offrant la même qualité de services. Qui plus est, elles y sont parvenues sans utiliser de surplus ni augmenter la taxe locale. Il s'agit d'une réalisation dont nous sommes très fiers et qui témoigne de notre respect des défis auxquels font face nos résidents et résidentes en regard de la situation économique actuelle. Par exemple, plus de 2 M$ seront investis dans nos rues résidentielles et la réfection de nos parcs et installations sportives se poursuivra à bon train.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

FAITS SAILLANTS

Budget 2024

Répartition des principales sources de revenus :

Transferts de la Ville de Montréal, incluant un revenu anticipé de permis de construction :

58 720 900 $

Revenus de taxation locale : 17 478 800 $

Revenus de tarification locale : 5 120 500 $

Total : 81 320 200 $

Répartition des principales dépenses par activité :

Administration générale : 14 846 500 $

Aménagement, urbanisme et développement : 6 654 000 $

Hygiène du milieu : 5 744 500 $

Loisirs et culture : 30 213 400 $

Santé et bien-être : 1 751 600 $

Sécurité publique : 1 603 800 $

Transport : 20 506 400 $

Total : 81 320 200 $

Actions prioritaires en 2024 : budget de fonctionnement et PDI

Mise aux normes des espaces extérieurs de la Bibliothèque du Boisé et création d'un espace de détente.

Réaménagement du secteur ouest du parc Caron.

Réaménagement du terrain de baseball du parc Petit.

Remplacement du bassin de la piscine du parc Marlborough.

Aménagement d'un nouveau parc dans le secteur Cité Midtown.

Réfection de plusieurs sentiers de parcs.

Aménagement de la bande verte sur le boulevard Thimens.

Remplacement de frênes et plantations d'arbres dans l'espace public.

Réaménagement de la rue Decelles en promenade urbaine.

Réfection routière de plusieurs rues résidentielles.

Implantation d'aménagements sur diverses rues pour en améliorer la sécurité.

Le budget 2024 ainsi que le PDI 2024-2033 de l'arrondissement de Saint-Laurent seront transmis au conseil municipal de Montréal, en vue de leur adoption prochaine.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de

70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, l'arrondissement offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs, assurant ainsi une belle qualité de vie pour les familles et un milieu favorable aux entreprises.

