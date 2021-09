Reposant sur cinq axes distincts, cet outil constitue une feuille de route qui guidera les décisions de l'administration autour d'orientations prioritaires sur une période de quatre ans. Ainsi, il propose diverses actions et projets rassembleurs et novateurs qui sauront répondre aux besoins et aux préoccupations exprimés par les différents publics consultés.

La démarche a été majoritairement alimentée par les résultats des rencontres virtuelles, d'entrevues et de sondages effectués auprès des parties prenantes de l'arrondissement. Ainsi, les élus, les directeurs, le personnel municipal incluant des représentants de chaque direction, les partenaires du milieu et la population ont été appelés à s'impliquer de près ou de loin dans ce processus d'introspection et d'échange. Au total, plus de 500 personnes ont participé à ce projet rassembleur.

« Plutôt que de stopper les initiatives de Saint-Laurent, la pandémie a souligné l'importance pour notre administration d'effectuer une réflexion encore plus inclusive et approfondie sur l'avenir de notre arrondissement avec les individus et les groupes qui la composent. Mes collègues du conseil et moi-même sommes fiers de présenter le fruit de ce travail concerté. Chaque axe, chaque orientation et chaque action a été soigneusement réfléchi pour assurer son adéquation avec les enjeux soulevés par les personnes qui ont participé à cet exercice complexe. Mon souhait est que la communauté adhère à ce plan de match et que nous puissions, ensemble, concrétiser les projets qui s'y trouvent.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Enrichissante et mobilisatrice, cette démarche de planification nous a permis de nous projeter dans l'avenir en tant que communauté inclusive, innovante et responsable. Dans la même foulée, nous avons redéfini notre mission, notre vision et nos valeurs afin que celles-ci reflètent le mieux possible notre positionnement dans un contexte mouvant. Le plan stratégique de Saint-Laurent viendra, j'en suis convaincue, consolider notre engagement de faire de notre arrondissement un endroit où les gens ont plaisir à demeurer et où les employés peuvent s'accomplir pleinement.»

Isabelle Bastien, directrice de l'arrondissement de Saint-Laurent

Afin de dégager les enjeux et les priorités de la planification stratégique, l'arrondissement a procédé à une analyse rigoureuse du contexte actuel, puis de son environnement interne et externe, incluant ses forces, ses défis et ses opportunités. Grâce à ce minutieux travail, Saint-Laurent a appuyé son plan sur des bases solides pour proposer des thématiques engageantes et stimulantes.

Ainsi, le plan stratégique comporte les cinq axes suivants :

Axe 1 : Faire de la protection de l'environnement un levier d'action prioritaire pour l'arrondissement.

Saint-Laurent a, depuis près de 20 ans, misé sur des initiatives vertes et innovantes pour le développement de son territoire. Cette orientation lui a permis de se positionner comme meneur en développement durable sur la scène municipale au Québec. Aujourd'hui, l'arrondissement cherche à pousser encore plus loin cette volonté de protection de l'environnement en se dotant de plans et de guides pour, non seulement, lutter concrètement contre les changements climatiques, mais aussi protéger la biodiversité et préparer sa communauté à une transition écologique durable.

Ces notions revêtent une importance capitale pour l'administration laurentienne en raison de leur capacité à influencer positivement et concrètement la qualité de vie de la population. En effet, la protection de l'environnement se concrétise sous plusieurs thématiques autant écologiques, sociales et économiques que culturelles. En priorisant cette orientation, Saint-Laurent souhaite atteindre un équilibre entre toutes ces facettes en répondant aux besoins des générations actuelles, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.

Axe 2 : Faire de Saint-Laurent un milieu de vie inclusif où toutes les communautés sont engagées.

Avec près de 107 000 résidentes et résidents, Saint-Laurent représente une vraie mosaïque culturelle et sociale au cœur de Montréal. La diversité de sa population apporte un lot de défis, mais surtout de belles occasions de rencontres et de cohabitation harmonieuse. Afin de maintenir cette cohésion sociale, il est essentiel de connaître les besoins et les aspirations de la population pour bâtir ensemble une communauté engagée et inclusive. C'est par cet exercice d'introspection que Saint-Laurent souhaite faire preuve d'avant-gardisme et de leadership pour créer un milieu de vie ouvert sur le monde.

Axe 3 : Transformer la trame urbaine pour développer des quartiers de proximité.

Le vaste territoire laurentien se compose de quartiers aux profils très différents, dotés chacun de sa personnalité propre, mais tous reliés par une trame urbaine diversifiée. Saint-Laurent souhaite consolider le maillage existant entre ces secteurs, tout en adoptant un aménagement urbain durable du territoire. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte des aspects relatifs à la protection de l'environnement, certes, mais aussi, et surtout, de ceux du développement économique et social pour créer des quartiers répondant aux besoins évolutifs de la communauté.

Axe 4 : Privilégier la mobilité durable afin de réduire la dépendance à l'auto.

Par sa croissance fulgurante dès le milieu du XXe siècle, Saint-Laurent s'est développé autour de l'automobile et des axes routiers. Cette tendance représentait d'ailleurs la norme à l'époque. Plusieurs décennies plus tard, il est évident que la mobilité durable représente la solution pour créer des villes plus résilientes et plus accueillantes. Ainsi, Saint-Laurent vise aujourd'hui à offrir l'accès à une grande mobilité pour tous et à créer des expériences multimodales engageantes et sécuritaires sur son territoire.

Axe 5 : Développer une économie responsable et favoriser l'accès des Laurentiennes et des Laurentiens aux emplois du territoire.

Après une année difficile marquée par une pandémie mondiale, la reprise économique représente un projet collectif prioritaire devant être soigneusement encadré. Puisque plus de

70 % du territoire laurentien est composé d'entreprises, l'arrondissement de Saint-Laurent s'est penché sur des solutions innovantes et viables pour le secteur économique. Ainsi, une stratégie de collaboration et d'accompagnement sera mise de l'avant afin d'en conserver le dynamisme et l'effervescence, tout en encourageant l'embauche de la main-d'œuvre locale.

Ces axes se déclinent sous 14 orientations et 59 actions. Pensé sur quatre ans, le plan sera évalué annuellement afin de rester pertinent et cohérent autant avec le contexte qu'avec les besoins de la population et des partenaires consultés.

L'intégralité du plan stratégique 2022-2025 de Saint-Laurent est disponible sur le site Montreal.ca/saint-laurent.

