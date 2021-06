Saint-Laurent a planté plus de 10 000 arbres de gros calibre depuis 2008!

A travers ses plantations, l'administration laurentienne obtient chaque année un gain net pour la canopée laurentienne. Ce résultat est d'autant plus nécessaire étant donné qu'environ 70 % du territoire laurentien est consacré aux activités industrielles et commerciales couvertes à seulement 3,3% par la canopée.

Citation

« Nous sommes fiers d'avoir dépassé ce chiffre symbolique de 10 000 arbres plantés en un peu plus de 10 ans à Saint-Laurent et verdi par la même occasion plusieurs échangeurs, dont celui de Cavendish, un des plus gros de l'île de Montréal. Les arbres occupent une place très importante dans la communauté et sont au cœur des orientations de l'arrondissement puisqu'ils ont un effet bénéfique sur la qualité de vie des citoyens. La pandémie de Covid-19 a d'ailleurs rappelé tout le bien qu'apportent les espaces verts en général et la forêt urbaine en particulier. En plus d'embellir les quartiers, les arbres améliorent la qualité de l'air, contribuent à lutter contre les îlots de chaleur et captent les eaux de pluie, ce qui permet de limiter les dommages causés par les inondations. Nous allons maintenir ce rythme de plantations au cours des prochaines années conformément à notre vision de territoire municipal durable. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Saint-Laurent a déjà planté 10 834 arbres de gros calibre depuis 2008 sur le domaine public et prévoit en ajouter 800 supplémentaires en 2021. Sur les 12 dernières années, la moyenne se situe ainsi à plus de 900 arbres plantés par année contre 50 à 75 avant 2008. Symbole de cette politique, l'arrondissement a végétalisé l'échangeur Cavendish, l'un des plus gros de l'île de Montréal, avec des arbres de gros calibre.

Ce bilan ne comprend pas les arbres plantés dans le cadre des projets d'aménagement de parcs ou autres projets liés au plan décennal d'immobilisations. Elles n'incluent pas non plus les plantations réalisées sur des terrains privés par des particuliers, des organismes communautaires ou des entreprises.

Il est important de noter que ce sont des arbres de grosse dimension. Un arbre est considéré de gros calibre lorsqu'il présente une hauteur minimale entre 2,20 m et 2,50 m, un diamètre d'au moins 55 mm et une motte de 70 cm de large pour un poids total compris entre 200 à 300 kg.

Un nouvel inventaire des arbres de Saint-Laurent a été réalisé l'an dernier, incluant les types d'espèces et aussi bien les arbres du domaine public que ceux situés sur le domaine privé. Cet exercice vise notamment à identifier les emplacements disponibles pour de nouvelles plantations.

L'administration laurentienne travaille actuellement à mettre son plan de foresterie de 2009 à jour. La priorité consiste à renouveler le plan d'entretien des arbres existants pour les cinq années à venir. Il est primordial de protéger les arbres en place tout en planifiant de nouvelles plantations. Toutefois, l'objectif global reste de maintenir le rythme actuel de plantations au cours des prochaines années conformément à la vision laurentienne de territoire municipal durable.

Pour rappel, les arbres fournissent avant tout l'oxygène essentiel à la vie sur Terre et adoucissent le climat grâce à leur ombrage. Ils sont le support premier à toute biodiversité et un élément majeur de la qualité des milieux urbains. Ils contribuent aussi à l'augmentation de la valeur foncière des propriétés et, lorsque judicieusement plantés, ils peuvent entraîner des économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Saint-Laurent contribue en parallèle au Plan d'action canopée 2012-2020 de la Ville de Montréal et au Plan climat 2020-2030, dévoilé en décembre 2020, prévoyant notamment la plantation de 500 000 arbres. La Ville de Montréal a d'ailleurs lancé le 7 juin dernier une campagne de sensibilisation auprès des résidents tout au long de l'été sur les bienfaits des arbres en ville.

