Saint-Étienne-des-Grès - Réouverture de l'autoroute 55 ce vendredi

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la réouverture de l'autoroute 55, à la hauteur de Saint-Étienne-des-Grès, dès le matin du vendredi 6 septembre. La circulation sera de nouveau permise dans les deux directions, et ce, pour tous les types de véhicules.

Tous les efforts ont été déployés pour permettre le rétablissement de la circulation sur ce lien stratégique le plus rapidement possible. Les travaux d'asphaltage et de nettoyage seront exécutés au cours des prochaines heures.

Citation

« Nous tenions à ce que l'autoroute 55 soit rouverte à temps pour le Festival Western de St-Tite, qui débute ce 6 septembre. Je remercie mes équipes, qui ont réussi ce tour de force pour permettre sa réouverture dès demain! Bon festival à tous! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les usagers de la route seront informés, en temps réel, du moment exact de la réouverture en consultant Québec 511.

Rappelons que l'autoroute 55 a été fermée de manière préventive, à Saint-Étienne-des-Grès, le 19 août dernier, afin d'assurer la sécurité des usagers à la suite d'une érosion dans le terre-plein central. Les pluies abondantes des dernières semaines ont probablement eu un rôle à jouer dans cet effondrement du sol.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724