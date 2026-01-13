Saint-Dominique-du-Rosaire - Fermeture temporaire du pont R804-01 enjambant la rivière Berry

AMOS, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture temporaire du pont R804-01 enjambant la rivière Berry, sur le chemin du Petit-Nord sur le territoire du canton Miniac, à Saint-Dominique-du-Rosaire dans la municipalité régionale de comté (MRC) Abitibi. Le pont sera fermé du 20 janvier au 7 février 2026 pour la réalisation des travaux de reconstruction.

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont fermé

Pont R804-01 enjambant la rivière Berry

MRC Abitibi, Saint-Dominique-du-Rosaire, canton Miniac

Longitude : 78° 09' 37.5"W

Latitude : 48° 55' 48.1"N

Période de fermeture : du 20 janvier au 7 février 2026

Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec le bureau d'Amos de l'unité de gestion Harricana-Sud, au 819 444-5238.

