Saint-Cuthbert - Réfection du pont d'étagement de la route 138 au-dessus de l'autoroute 40 - Fermeture dans une direction à la fois de l'autoroute 40

SAINT-JÉRÔME, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture, dans une direction à la fois, de l'autoroute 40, à Saint-Cuthbert, du 2 novembre, à 21 h, au 7 novembre, à 7 h.

Cette entrave s'inscrit dans le cadre du chantier de réparation de la dalle du pont d'étagement sur la route 138 situé au-dessus de l'autoroute 40, qui a commencé en mai dernier.

Entraves et gestion de la circulation

Pendant les travaux, la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée à raison d'une voie par direction sur l'autoroute 40, entre les kilomètres 145 et 152. La largeur des voies disponibles sera de 4,2 mètres et la limite de vitesse abaissée variera entre 70 et 90 km/h. La bretelle de sortie de l'autoroute 40 menant à la route 158, au kilomètre 144, à Berthierville, demeurera ouverte.

Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

La réouverture de la route 138 est prévue au cours de la semaine du 10 novembre. D'ici la fin du projet, sa fermeture complète demeurera en vigueur afin de permettre l'achèvement sécuritaire et efficace des interventions.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de leur compréhension.

